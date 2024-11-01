Abrudean, despre asumarea răspunderii pentru proiectul pensiilor magistraților: Banii din PNRR pot fi salvați

'Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraților chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participarea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați. Premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată și așteptată de români, pentru eliminarea unor inechități sociale. A venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică', a scris, vineri, Abrudean pe Facebook.

Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului, în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților, va avea loc marți după-amiază.

Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marți la ora 8:00.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat, pe 20 noiembrie, în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern, că România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că țara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro.