Homepage » Actual

Abrudean, despre asumarea răspunderii pentru proiectul pensiilor magistraților: Banii din PNRR pot fi salvați

| 28 noi, 21:29

 

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, dacă România va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR 'pot fi salvați'.

 

 

'Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraților chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participarea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați. Premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată și așteptată de români, pentru eliminarea unor inechități sociale. A venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică', a scris, vineri, Abrudean pe Facebook.
Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului, în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților, va avea loc marți după-amiază.
Parlamentarii pot depune amendamente la proiectul de lege adoptat de Guvern până marți la ora 8:00.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat, pe 20 noiembrie, în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern, că România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că țara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european

28 noi, 21:34
Citeşte mai departe
ionut mosteanu

Ionuț Moșteanu își anunță demisia din funcția de ministru al Apărării

28 noi, 21:36
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: Va fi aprobat proiectul privind pensiile magistraților; marți, cel mai probabil, angajarea răspunderii în Parlament

28 noi, 21:33
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

O pensionară din Elveţia susţine că a fost jefuită de 100.000 de euro de un fals Brad Pitt

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Moșteanu
Moșteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
Rogobete
Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO A apărut mașina de spălat oameni: Ce știe să facă noua invenție prezentată la Osaka
h
Alertă în Germania: Drone suspecte, deasupra bazei unde erau antrenați soldați ucraineni
h
Ludovic Orban atacă subtil, dar precis. Președintele Nicușor Dan nu e chiar un model de neutralitate
economica.net
feminis.ro
h
O pensionară din Elveţia susţine că a fost jefuită de 100.000 de euro de un fals Brad Pitt
h
Danny Seagren, primul interpret al personajului Spider-Man într-un film live-action, a murit la vârsta de 81 de ani
h
Eva Green se alătură distribuţiei celui de-al treilea sezon al serialului "Wednesday"
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ