Abrudean: PNL va iniția un alt proiect pentru reducerea numărului de parlamentari la 300; vom discuta și cu minoritățile

13 oct, 18:23

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL va iniția un alt proiect privind reducerea numărului parlamentarilor la 300, menționând că nu știe dacă cel depus de USR este cel mai bine făcut din punct de vedere juridic.

 

'PNL susține, evident, acest demers (un Parlament cu 300 de parlamentari - n.r.) cel mai probabil printr-un alt proiect de lege, pentru că proiectul de lege aflat în Parlament, depus cred că de colegii de la USR, sunt mai multe variante, nu știu dacă este cel mai bine făcut din punct de vedere juridic. Înțeleg de la colegii mei juriști că ar fi nevoie de un proiect mai clar din punctul ăsta de vedere, pe care, cel mai probabil, PNL îl va iniția', a afirmat Abrudean.
El a spus că proiectul va cuprinde reducerea la 300 de parlamentari și un Parlament bicameral și se va ține cont de ponderea minorităților, care vor fi reprezentate corespunzător.
'Sunt niște discuții în acest moment, nu am clarificat încă forma finală a unui astfel de proiect. Vom discuta și cu minoritățile și vom ajunge la o concluzie. Dar, ca idee: PNL rămâne consecvent cu ceea ce a propus încă de la începutul mandatului domnului Bolojan - referendumul e o discuție de ce timp de 16 ani n-a făcut nimeni nimic să pună în aplicare ce vrea poporul', a mai spus Abrudean.
Întrebat dacă viitorul Legislativ va fi de 300 de parlamentari, Abrudean a spus că există această probabilitate.
'Din perspectiva PNL, noi vom face ceea ce am spus că vom face. Mai departe, sigur că nu ține doar de PNL, până la urmă, dar eu cred că e o chestiune de consecvență și, până la urmă, faptul că avem un grad foarte ridicat de neîncredere a oamenilor în instituțiile statului și în clasa politică, vine tocmai de aici că nu prea facem ceea ce ne-am angajat să facem', a adăugat președintele Senatului.
USR susține proiectul privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari aflat în circuitul parlamentar și se va opune privind prelungirea termenului de dezbatere a acestuia, a informat, luni, liderul senatorilor partidului, Ștefan Pălărie.
În luna mai, deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui au anunțat că au redepus la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300.
În prezent, numărul parlamentarilor este de 464. Proiectul se află la comisiile de specialitate din Senat.

 

