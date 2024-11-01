Abrudean: Securitatea energetică și securitatea cibernetică nu mai pot fi privite separat

'Securitatea energetică, securitate cibernetică, cele două concepte nu mai pot fi privite separat, pentru că trăim într-o epocă în care sistemele informatice controlează fluxurile de energie, iar protejarea lor devine o condiție esențială pentru siguranța națională. Securitate energetică, securitate cibernetică, egal securitate națională, fără doar și poate, din toate punctele de vedere. Tehnic o vă pot explica alții mult mai bine decât mine, cu siguranță, dar din perspectiva legislativului, din perspectiva cuiva care vede lucrurile în ansamblu și care are acces la niște informații privilegiate, să-i spunem, cu siguranță vă pot spune că tot ceea ce discutăm în această perioadă este legat de Securitatea Națională', a spus Abrudean, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie.

Acesta a subliniat că la Transelectrica este în derulare o investiție foarte mare, care se referă la retehnologizarea, modernizarea, digitalizarea Sistemului Național de Transport al Energiei Electrice, care are legătură și cu securitatea cibernetică - o investiție de 56 de milioane de euro, finanțată din RePowerEU și care se află în curs de finalizare.

De asemenea, președintele Senatului a amintit că a efectuat, recent, o vizită în Azerbaidjan, unde a avut o întâlnire, inclusiv cu președintele Ilham Aliyev, în contextul în care România are proiecte foarte mari cu această țară, cel mai important dintre acestea fiind cablul submarin de energie Azerbaidjan - Georgia - România - Ungaria, cu o lungime de 1.200 de kilometri.

Pe de altă parte, Abrudean a semnalat că există o serie de statistici, 'care ar trebui să ne îngrijoreze foarte tare', precum cele conform cărora România este a șasea țară din lume din perspectiva amenințărilor de securitate cibernetică, în timp ce un raport Orange, pentru anul 2025, arată că Bucureștiul a fost ținta a peste un milion de amenințări la adresa securității energetice, în fiecare lună.

'Sunt niște cifre care ne cam înspăimântă, pentru că ceea ce se întâmplă în această perioadă, nu doar în România, ci peste tot în lume, cred că trebuie să ne dea foarte mult de gândit. Vorbim de securitate cibernetică, nu doar de securitate energetică, și nu putem să nu legăm toate aceste lucruri de dezinformare, de război hibrid, de fake news. În fiecare zi vedem tot felul de știri care circulă și care nu ne fac bine. Că s-a golit barajul Vidraru și au venit nu știu care să extragă minereurile de aur de sub baraj. Că vine războiul. În fiecare zi răspund multor prieteni care mă întreabă când intră România în război.(...) Este foarte complicat de gestionat toată această perioadă și de aceea cred că e foarte important să comunicăm cât mai direct, cât mai transparent, și să vorbim, cei care suntem în niște poziții de răspundere, mai mult', a mai afirmat parlamentarul.

Oficialul a transmis că, în calitate de președinte al Senatului, știe și crede cu adevărat că România poate să facă față provocărilor globale, pentru că este bine pregătită și la nivel legislativ.

'România are un cadru legal destul de bine consolidat în ceea ce privește domeniul despre care discutăm. Avem legea privind energia eoliană offshore, pe care o cunoașteți foarte bine. Exploatarea resurselor nu este doar o opțiune tehnologică în acest caz, ci e o decizie strategică pentru independență și reziliență energetică. Avem și legea privind securitatea și apărarea cibernetică,una dintre cele mai moderne legi din UE și ne oferă instrumentele necesare pentru a proteja infrastructurile critice și pentru a asigura un spațiu digital sigur pe întreg teritoriu național', a explicat Abrudean.

În opinia sa, o concluzie a discuțiilor din cadrul Forumului de Securitate Cibernetică în Energie ar fi aceea că energia viitorului nu poate fi separată de tehnologie și de digitalizare, iar în acest context securitatea cibernetică devine o condiție fundamentală pentru funcționarea sigură a sistemelor energetice.

'Nivelul de amenințare cibernetică în domeniul energiei a crescut exponențial în ultimii ani (...) Atacurile devin tot mai sofisticate și impactul lor poate afecta milioane de oameni. (...) Aici iarăși intervine o dezbatere care a avut loc nu demult în spațiul public între doi decidenți, ministrul Energiei și președintele ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), amândoi sunt cumva sub Parlament (...) în care discutam despre blackout. Poate exista, nu poate exista. Unul zice că da, altul zice că nu. Nu mai înțelege nimeni nimic. De aceea ajungem la lipsa de credibilitate a oamenilor. Pentru că, dacă vezi mai mulți oameni care, teoretic, ar trebui să fie și sunt decidenți în țara asta că se contrazic, e clar că omul de rând nu mai știe ce să creadă. E un subiect despre care eu nu vreau să-mi dau cu părerea, pentru că nu e treaba mea. Cei și doi, sigur că pot să-și dea cu părerea, că e treaba lor, dar ar fi bine să nu o facă în spațiul public, din punctul meu de vedere. Este un lucru pe care l-am transmis și l-am discutat și cu ei, pentru că generează iarăși panică', a punctat președintele Senatului României.

Abrudean a adăugat că se discută despre viitorul energiei, despre cum se poate construi o rețea națională sigură, inteligentă și rezilientă, despre cum trebuie folosită tehnologia pentru a proteja și a optimiza resursele, despre cum poate fi transformată România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa și a subliniat că avem resurse, expertiză și voință, dar ce trebuie consolidat este cooperarea între instituții, între companii și între oameni.

'Cred că aceasta este cheia pentru a menține România pe drumul stabilității, al siguranței și al progresului, pe care ni-l dorim cu toții atât de mult', a precizat șeful Senatului.

Mircea Abrudean a participat la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment organizat la Cluj-Napoca de Distribuție Energie Electrică România (DEER), ce reunește actori importanți din sectorul energetic și tehnologia informației.