AUR a lansat platforma suspeND.ro unde poate fi urmărită evoluția inițiativei de suspendare a președintelui Nicușor Dan

AUR susține că Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția.

'Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat platforma suspeND.ro care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului', se arată într-un comunicat, remis, joi, AGERPRES.

În comunicat, AUR apreciază că suspendarea președintelui Nicușor Dan reprezintă un instrument constituțional legitim, necesar atunci când șeful statului 'încalcă în mod grav obligațiile prevăzute de Legea fundamentală'.

'Inițiativa are la bază încălcări repetate ale obligațiilor constituționale ale președintelui, refuzul de a-și exercita rolul de mediator între instituțiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziție din consultările privind formarea Guvernului și prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru', transmite AUR.

Conform sursei citate, prin intermediul platformei suspeND.ro, românii pot urmări în timp real evoluția procedurii parlamentare de suspendare, pot vedea dacă parlamentarii și-au asumat sau nu o poziție privind suspendarea, precum și numărul cetățenilor care susțin acest demers.

'AUR consideră că fiecare parlamentar are obligația de a-și asuma public votul într-o procedură care privește respectarea Constituției și funcționarea statului de drept. Românii au dreptul să știe cine susține revenirea la respectarea ordinii constituționale și cine contribuie la continuarea blocajului politic. Platforma poate fi accesată la adresa https://suspeND.ro/ și va fi actualizată permanent pe măsură ce procedura parlamentară avansează, astfel încât fiecare român să poată urmări, în deplină transparență, evoluția inițiativei de suspendare a președintelui Nicușor Dan', se mai arată în comunicatul AUR.