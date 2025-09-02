Homepage » Actual

Băsescu: Viitorul Republicii Moldova și securitatea României, influențate decisiv de votul din diaspora pe 28 septembrie

| 15 sep, 18:16

Votul diasporei la alegerile parlamentare moldovene din 28 septembrie va influența decisiv viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României, transmite fostul președinte Traian Băsescu.

 

El menționează că peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc și muncesc în țări ale UE, beneficiind de cetățenie română.
'Pe 28 Septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! În Republica Moldova 'bătălia' pentru câștigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt 'cap la cap' forțele politice pro-europene și partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca și la prezidențiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influențat de votul oamenilor din diaspora. Peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova trăiesc și muncesc în țări ale UE, beneficiind de cetățenia română', scrie Băsescu, duminică, pe Facebook.
O victorie a stângii 'pro-moscovite' ar aduce în Parlament și în Guvernul de la Chișinău 'marionetele lui Putin', adaugă fostul președinte.
'Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament și în guvernul de la Chișinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o țară supusă ordinelor și controlului Moscovei. Participarea diasporei și votul pentru forțele pro-europene va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar și securitate la Frontiera de Răsărit a României', menționează Traian Băsescu.

 

