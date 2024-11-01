Bogdan Ivan: Avem un mecanism clar de control pentru a ne asigura că nu va exista o creștere speculativă a prețului la pompă

El a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat cine va controla aplicarea măsurilor pe care Guvernul urmează să le adopte prin ordonanță de urgență pentru protejarea economiei și a populației în contextul crizei de pe piața țițeiului.

'În momentul de față avem un mecanism foarte clar prin care ANAF, Consiliul Concurenței, ANPC, odată adoptat acest act normativ și publicat în Monitorul Oficial, vor putea să intre total în bucătăria internă a tuturor acestor companii. Deja au făcut-o în baza legislației în vigoare, dar odată cu adoptarea acestei noi ordonanțe vor putea să vadă fiecare detaliu, fiecare flux, pentru a ne asigura că nu avem nicio creștere speculativă a prețului la pompă', a declarat Bogdan Ivan, luni, într-o conferință de presă la sediul PSD.

Ministrul a precizat că analizele tehnice privind impactul măsurilor de limitare a prețurilor la carburanți au fost realizate de Ministerul Finanțelor.

'Ministerul Finanțelor a venit cu analize tehnice unde nu am intrat noi, cei de la Energie, și s-au luat toate măsurile prezentate mai devreme. Toate aceste măsuri au o logică extrem de clară și de coerentă, pe de-o parte de a proteja piața internă, de a ne asigura că în situația în care vedem, deja, că avem state în care prețul carburanților este unul mai ridicat decât în România, este evident că poate să existe o tendință a companiilor de a se îndrepta spre alte piețe, pentru a obține un profit mai bun. Din acest motiv vreau să-i protejăm pe români și companiile din România. Și gândim anticipativ aceste măsuri tocmai pentru a limita cât mai mult acest efect negativ, care poate să aibă multiple valențe', a explicat Ivan.

Întrebat despre impactul bugetar estimat pentru următoarele șase luni, ministrul a precizat: 'Impactul pe măsurile care au fost decise în zona protecției transportatorilor cu suma de 0,85 lei per litru reprezintă un impact de circa 600 de milioane, iar cea decisă în segmentul de agricultură, adică 2,6 lei per litru de motorină, care se scade automat din costul final pe o rambursare directă din partea Ministerului de Finanțe, tot undeva în jurul acestei cifre, de 600 de milioane, dar sunt convins că domnul Alexandru Nazare vă poate da toate aceste date foarte clar'.

El a adăugat că măsurile vor putea fi actualizate săptămânal sau la cinci zile, în funcție de evoluțiile internaționale. Întrebat dacă prețul la pompă va scădea, ministrul a evitat un răspuns concret.

'Aceste măsuri sunt unele care pe termen scurt, mediu și lung vor avea un impact de protecție a pieței și de limitare a impactului negativ. Dacă dumneavoastră vreți să vă dau un răspuns cert că de mâine se va schimba această dinamică, cu o anumită cifră certă, n-ar fi... Ca să revin, până acum am propus un set de măsuri mai larg, în numele Ministerului Energiei, care au fost analizate și de Ministerul de Finanțe, și care, la final, după discuțiile și din coaliție, au fost adoptate. Acum avem, deja, un agreement pe un nou pachet, mai sunt alte măsuri pe care le-am propus și care acum sunt în analiză la nivelul Guvernului și care, din punctul meu de vedere, trebuie luate de îndată. Și, în același timp, trebuie ca fiecare ban colectat suplimentar de către statul român în această perioadă în care au crescut prețurile carburanților să se întoarcă integral la oameni, sub o formă sau alta. Iar, acest lucru va fi evident decis, tot de către premierul României', a declarat Ivan.

În ceea ce privește o eventuală limitare a consumului de carburanți, Ivan a respins această posibilitate.

'În momentul de față nu se pune problema de așa ceva. Repet, nu am un glob de cristal, dar în momentul de față România are suficientă lichiditate, am făcut toate demersurile pentru a reporni, de a obține decizia formală din partea OFAC și a Statelor Unite pentru a reporni rafinăria Petrotel LukOil, am făcut toate analizele tehnice la nivelul acestei rafinării. De asemenea, aștept răspunsul scris pentru a crește capacitatea de rafinare. În clipa în care avem rafinare suplimentară, avem cele trei rafinării care astăzi funcționează, plus Petrotel, o să ne acoperim o mare parte din consum și nu văd să fie cazul de astfel de măsuri. În momentul de față, în această clipă nu văd motive, acum', a declarat Ivan.

Guvernul urmează să adopte marți o ordonanță de urgență prin care va fi declarată situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, stabilind măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei perioade.