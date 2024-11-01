Bolojan, despre pensiile magistraților: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte și constituționale

Totodată, el și-a exprimat speranța ca, la nivelul CCR, să se constate că măsurile propuse sunt corecte din punct de vedere social și etic, dar sunt și constituționale.

'În ce privește decizia Înaltei Curți de a contesta proiectul, e decizia Înaltei Curți... Eu sper că acest proiect, așa cum am spus și data trecută, respectă prevederile constituționale și, dacă data trecută, cu un vot de cinci la patru, în CCR s-a considerat că perioada de așteptare de zece zile nu a fost suficientă, acum și prin concursul CSM am respectat acest aspect care ține de avizare, chiar dacă avizul a fost negativ. Dar aceste aspecte de neconstituționalitate pe probleme de proceduri, astăzi, nu se mai pune... Sper să se ajungă pe fond și să se constate că măsurile propuse de Guvern nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere - social, al unei echități, al unui sistem de pensii sustenabil -, dar sunt și constituționale', a precizat Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

El a menționat că soliditatea coaliției 'va fi testată' în momentul în care se va ajunge la un vot pe o moțiune de cenzură.

'Atunci vom vedea cât este de solidă coaliția. Eu mă bazez, așa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toții o responsabilitate și că o stabilitate politică este un element de bază care ține de ratingul României, de predictibilitate fiscală și de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase, de anul viitor, în așa fel încât să putem ieși din această situație', a precizat Bolojan.

Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Judecătorii de la Instanța supremă au decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraților.