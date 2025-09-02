Bolojan estimează că bugetul alocat în 2026 pentru Apărare se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB



'Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creștere treptată a bugetului de Apărare. Cred că anul viitor vom fi undeva într-o zonă apropiată de ceea ce a fost anul acesta, de 2,3% din PIB. (...) Dar va fi foarte probabil o creștere treptată. Aici, din nou, e o problemă de suportabilitate economică, dar acest credit pe care îl vom contracta pentru Apărare ne permite să înlocuim sumele pe care le alocam Apărării din creditele mult mai scumpe pe care le luăm astăzi sau din impozitele cetățenilor. Și în felul acesta este garantată, practic, constanța acestui buget și o creștere ușoară, ascendentă, în anii următori', a spus premierul, joi, pentru Euronews.



Bolojan a declarat că apartenența la NATO reprezintă 'un element vital' pentru siguranța României, dar că țara noastră trebuie să își creeze propriile capabilități de apărare.



'Faptul că suntem în Alianța Nord-Atlantică este un element vital pentru siguranța României, dar, în afară de acest lucru, noi trebuie să ne creăm propriile capabilități de apărare, în așa fel încât, ținând cont de dinamica războiului, de apariția dronelor și de tot ceea ce înseamnă experimentele care au avut loc în războiul din Ucraina, să ne adaptăm tehnica de apărare la noile realități. Și, prin achizițiile care se vor face în perioada următoare, inclusiv prin acest credit din programul SAFE, România trebuie să-și consolideze alături de toate țările din flancul de Est apărarea. Și asta facem în permanență, iar colaborarea cu aliații europeni, cu Statele Unite este un element de bază al acestei apărări', a mai afirmat șeful Guvernului.

