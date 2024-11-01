Turcan (PNL): Orice majorare a salariului minim făcută 'din pix' poate avea consecințe negative

Potrivit Ralucăi Turcan, fost ministru al Muncii, discuția privind salariul minim trebuie să pornească de la premise economice, nu de la 'populisme ieftine'.

'Ne aflăm într-o perioadă în care Guvernul trebuie să reducă rapid deficitul bugetar. Pot antreprenorii români să susțină acum o nouă majorare salarială sau ne trezim cu oameni trimiși în șomaj ori cu mai multă muncă la negru? Poate economia să susțină creșteri salariale făcute 'din pix' sau vom vedea costul cu forța de muncă transferat în prețuri mai mari și într-o inflație cu două cifre?', a afirmat reprezentanta PNL Sibiu, în conferința de presă.

Turcan a respins și ideea că o creștere a salariului minim ar aduce automat venituri suplimentare la bugetul de stat.

'Această abordare este greșită, pentru că ar transforma majorarea salariului minim într-o taxă pe mediul economic', a subliniat fostul ministru al Muncii.

Totodată, deputatul PNL Sibiu a menționat că o discuție exclusivă despre salariul minim ar fi 'profund incorectă' față de profesiile cu calificare superioară.

'Nu doar salariul minim este afectat de inflație - toți angajații, în funcție de pregătirea și experiența lor, au dreptul la o salarizare corectă. O creștere doar a salariului minim ar conduce la o egalizare a drepturilor salariale între un angajat necalificat și un arhitect, inginer, programator, contabil etc. - lucru pe care nu și l-a propus nici măcar defunctul partid comunist', a spus aceasta.

În opinia deputatului liberal, majorarea tuturor salariilor plecând de la creșterea salariului minim ar fi greu de suportat în sectorul public, iar în mediul privat trebuie corelată cu sporirea productivității și a competitivității.

'Majorarea tuturor salariilor plecând de la creșterea salariului minim, pentru sectorul de stat, este greu de suportat, iar pentru mediul de afaceri trebuie corelată cu creșterea competitivității', a mai afirmat deputatul Raluca Turcan.