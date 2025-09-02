Bolojan: PNL va susține integrarea observațiilor președintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabil

El a menționat că grupul PNL a votat în favoarea legii și va rămâne consecvent în acest sens.

'Dacă observațiile pe care domnul președinte le-a făcut - de fapt, echipa juridică de la Cotroceni - vor fi de natură să clarifice textele legii, PNL va susține integrarea acestor observații în corpul legii. Dar am votat această lege. Considerăm că, per ansamblu, legea este una bună, care clarifică aspecte care țin de aceste comportamente. Dar orice clarificare, dacă se consideră necesară - și acestea sunt observațiile echipei juridice de la Cotroceni - dacă sunt fezabile, nu văd de ce nu ar putea fi integrate în corpul legii. Asta e o decizie a juriștilor, care urmează în perioada următoare să analizeze, atunci când acest proiect intră pe ordinea de zi, aceste observații. Și dacă sunt fezabile, cred că grupul PNL le va susține', a declarat Bolojan, miercuri, la Europa FM.

La jumătatea lunii iulie, președintele Nicușor Dan declara că va retrimite în Parlament 'Legea Vexler', după ce Curtea Constituțională va publica motivarea.

Curtea Constituțională a României a respins ca neîntemeiată sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu Legea privind unele măsuri pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, precum și interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

În sesizarea trimisă la Curte, Nicușor Dan a susținut că statul român trebuie să acționeze cu fermitate pentru a preveni și pentru a combate incitarea la ură și la discriminare de orice fel, însă, dacă nu o face într-o manieră echilibrată, cu respectarea strictă a prevederilor constituționale, efectul va fi contrar. Un alt argument invocat de șeful statului a fost lipsa de claritate a noțiunii de legionar și de fascist.