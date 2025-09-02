Homepage » Actual

Bolojan: PNL va susține integrarea observațiilor președintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabil

| 03 sep, 17:40

Premierul Ilie Bolojan afirmă că parlamentarii PNL vor susține integrarea observațiilor formulate de președintele Nicușor Dan pe marginea legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, în cazul în care sunt fezabile.

 

El a menționat că grupul PNL a votat în favoarea legii și va rămâne consecvent în acest sens.
'Dacă observațiile pe care domnul președinte le-a făcut - de fapt, echipa juridică de la Cotroceni - vor fi de natură să clarifice textele legii, PNL va susține integrarea acestor observații în corpul legii. Dar am votat această lege. Considerăm că, per ansamblu, legea este una bună, care clarifică aspecte care țin de aceste comportamente. Dar orice clarificare, dacă se consideră necesară - și acestea sunt observațiile echipei juridice de la Cotroceni - dacă sunt fezabile, nu văd de ce nu ar putea fi integrate în corpul legii. Asta e o decizie a juriștilor, care urmează în perioada următoare să analizeze, atunci când acest proiect intră pe ordinea de zi, aceste observații. Și dacă sunt fezabile, cred că grupul PNL le va susține', a declarat Bolojan, miercuri, la Europa FM.
La jumătatea lunii iulie, președintele Nicușor Dan declara că va retrimite în Parlament 'Legea Vexler', după ce Curtea Constituțională va publica motivarea.
Curtea Constituțională a României a respins ca neîntemeiată sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu Legea privind unele măsuri pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, precum și interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.
În sesizarea trimisă la Curte, Nicușor Dan a susținut că statul român trebuie să acționeze cu fermitate pentru a preveni și pentru a combate incitarea la ură și la discriminare de orice fel, însă, dacă nu o face într-o manieră echilibrată, cu respectarea strictă a prevederilor constituționale, efectul va fi contrar. Un alt argument invocat de șeful statului a fost lipsa de claritate a noțiunii de legionar și de fascist.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Kaja Kallas

Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o ''sfidare directă'' pentru ordinea internațională, afirmă șefa diplomației UE

03 sep, 17:36
Citeşte mai departe
Rogobete

Rogobete: Am extins rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC

03 sep, 17:42
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: PNL va susține integrarea observațiilor președintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabil

03 sep, 17:40
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei Vogue SUA

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
‘Reformă cu toporul’ vs. reducerea cheltuielilor cu cap: Continuă dezbaterile pe Pachetul 2 de austeritate. Daniel Zamfir: A transforma totul într-o concediere e absolut aberant
h
Comisia Europeană a stabilit următorul buget al UE: Cine pierde și cine câștigă la noul exercițiu bugetar
h
Decizii ciudate în Parlament: Moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Bolojan se depun noaptea și se votează duminică
economica.net
feminis.ro
h
Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea revistei Vogue SUA
h
Cântăreața rap Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune
h
Regina Camilla a avut prima sa apariție publică după ce a dezvăluit că a fost agresată sexual în adolescență
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ