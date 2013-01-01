Bolojan: Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal

'Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la studiile mele, doresc să fac următoarele precizări: imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea 'pauză' menționată între finalizarea liceului și începerea facultății. În ceea ce privește durata studiilor universitare, specializarea Matematică avea, la acel moment, două trasee distincte: unul de 3 ani pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial și unul de 5 ani pentru cei care vizau predarea la liceu. Eu am urmat forma de 3 ani', a transmis Bolojan pe pagina de Facebook a Guvernului.

Premierul a subliniat că a făcut aceste precizări pentru a nu se mai specula pe acest subiect.

'Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente', a mai afirmat Bolojan.

În cadrul postării, premierul a atașat și două fotocopii ale diplomelor universitare, una care atestă absolvirea profilului de inginer mecanic la Facultatea de Mecanică, document emis de Universitatea Tehnică din Timișoara, și o alta privind diploma de absolvire în profilul 'Matematică' la Facultatea de Matematică, document emis de Universitatea din Timișoara.