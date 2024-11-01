Budăi (PSD), mesaj către premier: „Lăsați banii comunităților locale în pace”

''Înțeleg că, după ce a majorat taxele pe proprietate, domnul Bolojan vrea să ia banii de la comunitățile locale să-i ducă la bugetul statului, unde nu este clar pe ce se vor cheltui. Adică Guvernul să ia banii, iar primarii să rămână cu înjurăturile pentru creșterea taxelor locale! Nu! Așa ceva este inacceptabil! Să fie clar, aceștia sunt banii comunităților locale! Nu sunt nici ai dumneavoastră, nici ai Guvernului, domnule prim-ministru! Vă spun din capul locului că nu voi vota așa ceva! Acești bani colectați de la comunitățile locale trebuie să fie folosiți pentru dezvoltarea comunităților locale!'', a scris Budăi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru a fi atrași bani la buget ar putea fi implementată măsura propusă de PSD de impozitare progresivă, cu diminuarea sarcinii la cei cu venituri mici. ''Dacă vreți bani în plus la buget, aveți la îndemână soluția PSD propusă de la început: impozitarea progresivă, cu diminuarea sarcinii la cei cu venituri mici. Toți cei care se pricep spun că asta este soluția corectă: Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, toate statele dezvoltate din UE și nu numai! Deci lăsați banii comunităților în pace!'', a evidențiat Marius Budăi.

