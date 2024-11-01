Homepage » Actual

Buzoianu, la o dezbatere despre mirosurile din Ploiești: Rafinăriile știu că nu pot fi închise și folosesc acest șantaj

27 noi, 21:11

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, joi seară, la Ploiești, oraș ai cărui locuitori reclamă în mod constant mirosurile grele și poluarea aerului, că rafinăriile cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise, și 'folosesc acest șantaj împotriva unei comunități întregi'.

 

'Pe scurt, vom avea, din punctul meu de vedere, inclusiv discuții, și vom începe la Ministerul Mediului... încă n-am început (....), ăsta este al treilea aspect, dar pe care o să îl începem anul viitor, la început, să analizăm care au fost tehnologiile care sunt puse în practică în alte state la alte tipuri de rafinării, unde cetățenii pot locui lângă o rafinărie fără să fie în fiecare zi supuși la niște mirosuri care nu îi lasă efectiv să trăiască în condiții normale. Acum, bineînțeles, noi trebuie să înțelegem că acolo unde are loc o activitate economică de genul rafinăriilor, în mod evident, nu va fi un miros absolut fantastic în orice moment. Dar important este să înțelegem, dacă în alte state există tehnologii, și eu cred că există, care au fost puse în practică, care limitează disconfortul oamenilor și expunerea oamenilor la astfel de mirosuri', a spus ministrul Mediului.
Buzoianu a subliniat că aplicarea de amenzi rafinăriilor nu rezolvă problema mirosurilor din oraș pentru că acești operatori economici cunosc realitatea, aceea că nu pot fi închiși.
'După ce vom avea această discuție cu mai mulți reprezentanți din alte state, deci mă interesează să știm exact care au fost tehnologiile care au fost puse în aplicare în alte state și la alți operatori economici, vom avea o discuție foarte serioasă cu rafinăriile din această zonă, pentru că eu cred că, dacă mergem înainte cu aplicarea amenzilor, (...) vor fi plătite amenzile și problema va rămâne în continuare. Pentru că realitatea este că aceste rafinării cunosc foarte clar realitatea că nu pot fi închise și folosesc acest șantaj, până la urmă, împotriva unei comunități întregi, spunând, da, noi vom plăti amenzile și da, știm că următoarea sancțiune care este aplicată pe lege nu se va aplica niciodată, așa că, ghinion pentru voi, noi vom continua să vă otrăvim. (...) Drept urmare, cu toată bunăvoința, vom identifica măsurile tehnice care pot fi puse în aplicare și sper ca de anul viitor să avem o discuție cât se poate de aplicată cu aceste rafinării, care și ele trebuie să înțeleagă că au o responsabilitate și că da, nu pot șantaja la infinit comunități întregi, spunând că indiferent de cum vor face și cum vor desfășura activitățile respective, nu se va ajunge niciodată la suspendarea activității', a spus ministrul.
Buzoianu a vorbit și despre transparența datelor oferite de măsurători, precizând că în perioada imediat următoare va pregăti un ordin pentru ca toate datele să fie comunicate în mod public.
'Da, astăzi se măsoară, da, deja din stațiile pe care le avem, reiese foarte clar că sunt frecvent depășiri, depășiri foarte mari. (...) Următorul pas, din punctul meu de vedere, este transparența. Rafinăriile, în momentul de față, au obligația să măsoare, nu au obligația de a pune aceste date. În perioada imediat următoare voi pregăti un ordin pentru ca toate datele care sunt date către APM-uri să fie și urcate pe site-uri. Și atunci, nu live, pentru că nu le primim nici noi live, dar le vom pune, de acum încolo, transparent pe site-ul, cel mai probabil al Ministerului Mediului, dacă nu pe site-ul ANMAP, oricum sub o formă la care absolut toată lumea să aibă acces', a afirmat sursa citată.
Diana Buzoianu a participat la dezbaterea publică 'Miroase - Vrem să respirăm aer curat!', organizată de USR Ploiești.

 

