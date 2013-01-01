Homepage » Actual

Buzoianu: Nerespectarea obligațiilor de mediu în cazul proiectelor stabilite de CSAT încalcă tratatele europene

| 16 oct, 18:54

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că proiectul privind ariile protejate, adoptat miercuri de Camera Deputaților, încalcă tratatele europene.

 

Ea menționează că în alte state membre ale Uniunii Europene nu există legi care să permită încălcarea normelor de mediu în cazul în care autoritățile consideră că un proiect este important pentru statul respectiv.
'Este un proiect venit din Parlament, este un proiect care stabilește un mecanism general: ca atunci când CSAT-ul decide că anumite proiecte sunt de o anumită importanță pentru țara noastră să nu mai existe niciun fel de obligații de mediu respectate. Este un mecanism care nu mai există în niciun alt stat, un mecanism care încalcă tratatele europene', a spus ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Buzoianu a admis că pot exista discuții punctuale astfel încât să fie exceptate de la anumite 'rigori' proiectele a căror importanță strategică este mult mai mare decât costurile de mediu. Ea a subliniat însă că stabilirea unui mecanism general pentru exceptarea de la normele de mediu nu corespunde tratatelor europene.
'Crearea unui mecanism general prin care orice proiect care este trecut prin CSAT sub această formă nu mai îndeplinește obligații de mediu este un mecanism care nu corespunde cu tratatele europene. Gândiți-vă că, așa, toate statele și toate domeniile, în funcție de ce majorități au în partidele respective și în guvernele respective, toate ar dori să își treacă, de mâine începând, excepții să nu mai respecte directivele pe diverse domenii. Evident că ăsta nu poate să fie un lucru acceptat nici la nivel de stat, pentru că ne-am asumat niște angajamente, nici la nivelul european', a precizat ea.
Întrebată dacă mizează pe faptul că președintele Nicușor Dan va trimite proiectul spre reexaminare în Parlament, ministrul Mediului a spus că are încredere în analiza obiectivă a experților de la Administrația Prezidențială.
'Eu am încredere într-o analiză obiectivă a instituțiilor. În general nu dau telefoane pentru a vedea ce măsuri vor avea instituțiile, ce măsuri vor lua instituțiile obiectiv. Deci, eu cred că obiectiv acest proiect de lege încalcă tratatele europene, există la Administrația Prezidențială experții necesari să se uite pe acest proiect, această analiză oricum trebuie să fie făcută pentru absolut toate proiectele de legi care ajung pe masa președintelui și mă aștept ca experții să dea o analiză cât mai curând posibil pe acest proiect', a menționat Buzoianu.
Deputații au adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă, pentru suprafețele respective, la data de 29 iunie 2007 erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau prin decrete de stat, obiective de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice aflate în curs de execuție sau demarcate anterior acestei date.

 

