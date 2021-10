Cioloş, despre propuneri de premier: ”Nu vă pot spune că vom vota orice, că votăm o mătură dacă e pusă acolo!”

"Dacă PNL ne propune să facem o discuţie, putem avea această discuţie şi înainte de a merge la Cotroceni, dacă nu vom merge la Cotroceni, dacă dl. preşedinte ne invită, vom vedea care e soluţia pe care dl. preşedinte o propune, pentru că evident şi dânsul poate să contribuie la construcţia unei majorităţi şi în funcţie de aceste lucruri vom lua decizii", a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă, Dacian Cioloş, menţionând: "Nu putem merge noi să discutăm cu bucăţi din PNL".

Întreba dacă ar susţine un guvern tehnocrat, Cioloş a arătat că pentru formaţiune este cel mai important programul de reforme.

"Un guvern de tehnocraţi deocamdată nu e pe radarul nostru, eu am condus un guvern de tehnocraţi, cu o situaţie în Parlament pe care o cunoaşteţi şi ştiţi şi câte limitări şi ştiu şi îmi amintesc foarte bine câte limitări am avut în decizii de reforme care trebuiau luate. Din punctul meu de vedere, un guvern de tehnocraţi nu e soluţia de care are România nevoie acum, asta ar însemna eşecul politicienilor din Parlament, dar să ajungem întâi la acea variantă şi apoi o vom discuta", a adăugat liderul USR.

Întrebat dacă USR va vota un alt premier decât Florin Cîţu propus de PNL fără a fi consultată formaţiunea, Cioloş a replicat: "Nu vă pot spune că vom vota orice, că votăm o mătură dacă e pusă acolo. Haideţi să vedem numele respectiv şi să vedem motivul pentru care e propus numele respectiv, pornind de la obiectivul pe care ni-l fixăm. Nu pot să spun că vom vota orice nume, dar suntem deschişi să discutăm să găsim o formulă, deci chiar suntem deschişi, cu o abordare pozitivă, să găsim o formulă de guvern care să funcţioneze şi cu un om, un premier - o doamnă sau un domn, ca să fie foarte clar că suntem foarte deschişi - care să-şi asume un program de guvernare cu un calendar de reforme foarte precis şi să-şi asume şi un mod de lucru în Guvern, pentru că ne-am ars acuma de două ori cu Florin Cîţu".

Întrebat de asemenea daca l-ar susţine pe Ludovic Orban, alături de membrii de partid care îi sunt apropiaţi, pentru funcţia de premier, Cioloş a subliniat că PNL trebuie să îşi rezolve problemele.

"Propunerea de premier trebuie să vină din partea PNL, nu a unei tabere dintr-un patid sau altul pentru că orice propunere de premier trebuie să poată construi o majoritate", a subiniat el.

Întrebat dacă el crede ca preşedintele Klaus Iohannis a fost la curent cu acţiunile premierului Cîţu, Cioloş a răspuns: "Nu ştiu, în mod nromal, eu presupun că un preşedinte informat ar fi trebuit să fie la curent cu acţiunile premierului care provine din partidul care l-a susţinut pe preşedinte. Dar încă o dată, astea sunt clarificările pe care dl preşedinte trebuie să le dea, nu eu. Pe mine nu mă ajută cu nimic că vă spun eu ce părere am despre lucrul ăsta. Pe mine m-ar ajuta acuma să ştiu ce are de gând preşedintele să facă după ce o majoritate în Parlament s-a exprimat vis-a-vis de premier".

Preşedintele USR a afirmat că nu a văzut nicio acţiune din partea preşedintelui până acum care să arate că doreşte refacerea coaliţiei.

Răspunzând unei întrebări, Cioloş a afirmat că nu se pune problema suspendării preşedintelui, întrucât asta nu va duce la stabilitate politică şi refacerea coaliţiei.

"În momentul de faţă, nu dăm un cec în alb niciunui guvern minoritar", a mai afirmat Cioloş.