Ciucu: În acest moment, politica este extrem de masculinizată. În PNL, femeile trebuie să ajungă şi în funcţii de conducere

"Voi fi impopular în rândul colegilor bărbaţi, pentru că-mi asum frontal această temă despre încurajarea femeilor în politică. Dar nu-mi este frică de subiect", a afirmat Ciprian Ciucu, la dezbaterea "Cum deschidem drumul femeilor în politică?".

Ciucu a menţionat că PNL are o problemă privind reprezentarea femeilor în politică şi trebuie să dea un semnal ferm pentru "deschiderea drumului doamnelor în politică", având în vedere că ele reprezintă 51% din societate.

"Au fost discuţii în ultimul an. Ele nu au trecut neobservate de noi. Am discutat cu conducerea partidului şi am ajuns cu toţii la concluzia că trebuie să dăm un mesaj ferm pentru a deschide mult mai mult drumul doamnelor în politică. În acest moment, politica este extrem de masculinizată, iar jumătate din societatea noastră nu este reprezentată. Ponderea de gen este de 49% la 51% în favoarea femeilor, astfel că în toate domeniile trebuie cumva să echilibrăm. Anul acesta au fost foarte multe ştiri că la vârful PNL sunt mai degrabă bărbaţi şi nu este o situaţie în care să mă simt confortabil şi nici organizaţia PNL Bucureşti pe care o conduc. De aceea, am şi decis să luăm foarte în serios acest subiect şi să reiterăm faptul că în PNL femeile nu trebuie să ajungă doar ca simpli membri, ci şi în funcţii de conducere", a afirmat Ciprian Ciucu, conform unui comunicat al PNL transmis vineri.

Liderul PNL Bucureşti a susţinut că partidul trebuie să aibă cote de gen la listele pentru alegeri, adăugând că este loc pentru femei în politică.

"Această chestiune trebuie pusă în practică prin cote şi nu-mi este frică să spun acest lucru. Când ai o problemă, când jumătate din populaţie este exclusă sau nu participă într-un proces, trebuie să vii cu astfel de politici afirmative. Ca preşedinte al PNL Bucureşti susţin că partidul trebuie să aibă cote pentru poziţiile la care doamnele candidează alături de domni, fie că este vorba de Parlament sau de consilii locale. Trebuie să comunic ferm că este loc pentru femei în politică. Nimeni nu şi-a propus să elimine doamnele din vârful partidului", a mai transmis Ciucu, conform sursei citate.

La rândul său, Mircea Abrudean, şeful Cancelariei Primului Ministru, a subliniat că trebuie să crească reprezentativitatea femeilor în politică.

"E clar că e nevoie de femei în politică şi trebuie să creştem reprezentativitatea. Avem o singură doamnă ministru în Guvernul României şi nu ne mândrim cu asta. La nivelul Parlamentului avem 18,5 % reprezentativitate din partea femeilor la ambele Camere, la prefecţi stăm şi mai prost - 6 din 42 sunt femei. Dacă este să fiu puţin subiectiv, la nivelul Cancelariei Primului Ministru, pe care o conduc, avem 19 demnitari, adică consilieri de stat şi secretari de stat, dintre care 7 sunt femei. Suntem undeva la 46%, aproape de nivelul reprezentativităţii Comisiei Europene, care este de 48%", a afirmat Abrudean, citat în comunicat.

PNL, prin senatoarea Alina Gorghiu, a iniţiat un proiect de lege care prevede ca listele partidelor pentru Senat şi Camera Deputaţilor să fie întocmite astfel încât minimum 33% dintre candidaţi să fie femei, cu excepţia cazurilor în care partidul este mic şi lista are mai puţin de trei candidaţi.

"Demersul urmăreşte să impună cote de gen majorităţii partidelor, astfel încât viitorul Parlament să fie mai reprezentativ pentru populaţia generală decât este astăzi", mai precizează sursa citată.