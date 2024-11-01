Constantin Toma: Domnul Grindeanu spune că va indexa cu inflația salariile și pensiile; de unde bani?

Potrivit social-democratului buzoian, în prezent este nevoie de o reformă administrativ-teritorială și de sprijinirea economiei reale.

'Domnul Grindeanu spune niște prostii, spune că va indexa cu inflația salariile din zona bugetară și pensiile, asta înseamnă pentru anul viitor vreo 27 de miliarde de lei, peste 5 miliarde de euro. De unde iei acești bani? Pentru că dumnealui nu ne spune suma. În condițiile în care acești bani ar trebui împrumutați, cine te împrumută? Promisiuni populiste, probabil sunt făcute și în contextul în care ar fi alegeri anticipate, hai să alegem PSD-ul că ne mărește salariul și pensia. Dacă țara nu livrează bani, ce trebuie făcut? Trebuie făcute aceste economii, ca acești bani economisiți să fie investiți în economia reală, nu investiți în salarii, în zona bugetară. Reforma administrativ-teritorială, care spune dumnealui că nu o face cu reduceri de posturi. Cum o face? Sau aia este reformă dacă nu reduci posturile? Aceste promisiuni n-au nicio acoperire. Sunt doar chestii populiste pe care, din păcate, partidul meu le-a făcut și până acum, le-a pus în aplicare și am ajuns la aceste deficite care sperie pe toată lumea, vorbesc de cei din exterior care ne asigură finanțarea', a declarat, pentru AGERPRES, Constantin Toma.

Întrebat dacă vor fi indexate pensiile și salariile cu rata inflației, în situația în care ar putea fi desemnat premier al României, Sorin Grindeanu a răspuns luni seară la postul de televiziune Antena 3 CNN că 'astea trebuie să le facem la anul, e obligatoriu să le facem. Nivelul de suportabilitate în România a atins punctul de fierbere, lucrurile acestea trebuie să fie făcute fără niciun fel de ezitare și fără niciun fel de nuanțe'.

În plus, liderul PSD a precizat că scenariul anticipatelor este constituțional, deși nu este de dorit pentru România.

'Sigur că scenariul anticipatelor e unul care este tot timpul pe masă, fiind un scenariu constituțional, noi nu fugim de acest scenariu, nu e unul de dorit pentru România, pentru că eu cred că încă patru luni, de acum încolo, nu pot fi organizate mai devreme de februarie din calculele pe care le-au făcut colegii mei, dacă s-ar porni rapid toate demersurile, încă patru luni de guvern interimar, de lipsa unui buget aprobat pentru 2027, de continuarea unui guvern interimar la Palatul Victoria care ia decizii proaste pentru români, chiar dacă e un guvern cu puteri reduse, ne va duce într-o situație critică în februarie, ăsta este motivul', a mai precizat la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu.

În context, primarul din Buzău a adăugat că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție, astfel încât criza politică determinată de lipsa unui guvern cu puteri depline să ia sfârșit.

'Anticipatele sunt o soluție a rezolvării acestei probleme. Partidele trebuie să înțeleagă că trebuie să-și facă treaba. Nu își fac treaba, trebuie să vii din nou în fața oamenilor, în fața cetățenilor, pentru o nouă învestire', a subliniat Constantin Toma.