Cseke Attila: Reducerea de cheltuieli de personal în administrație se poate înfăptui prin mai multe modalități

Potrivit lui Cseke, proiectul oferă flexibilitate ordonatorilor principali de credite, care vor putea decide cum operează reducerea impusă.

'În ceea ce privește reducerea cheltuielilor de personal, există mai multe modalități posibile de reducere, care sunt la îndemâna ordonatorului principal de credit. Pe de o parte, la central, important este că în proiect dorim să reglementăm posibilitatea unei reduceri de cheltuieli de personal diferențiat în funcție de nevoi, astfel încât anvelopa pe ordonatorul principal de credite, de exemplu pe un minister, să fie de 10%, dar în interior, având în vedere că sunt instituții subordonate în coordonare, să poți să faci o reducere diferențiată. Poate sunt locuri unde este loc de o reducere mai semnificativă și sunt locuri unde este nevoie de mai puțin, important este ca anvelopa să fie de 10% în ansamblu', a precizat ministrul Dezvoltării.

El a arătat că diminuarea cheltuielilor de personal se poate realiza prin mai multe modalități, reorganizări prevăzute în Codul administrativ, reducerea unor sporuri, acordarea unor zile libere sau concedii fără plată, precum și alte măsuri specifice instituțiilor.

'Reducerea de cheltuieli de personal se poate înfăptui prin mai multe modalități, ele nu sunt limitativ prevăzute în proiect, proiectul încă nu a plecat din minister, nu avem acordul final al coaliției pe text și atunci modalitățile se pot referi la reorganizarea instituției, pentru care avem reglementare în Codul Administrativ, articolul 518, 519, respectiv posibilitatea diminuării unor sporuri care se dau în cadrul instituției, acordarea unor zile libere, concediu fără plată, dar care să nu afecteze celelalte drepturi, de exemplu concediu anual plătit (...) al salariatului și, sigur, sunt și alte modalități care la central nu pot fi enumerate exhaustiv pentru că instituțiile sunt diferite. De aceea și propunerea coaliției a fost aceea de reducere a cheltuielilor de personal și nu în principal a posturilor, pentru că pot fi mai multe modalități prin care aceste cheltuieli de personal se reduc', a precizat Cseke Attila.

Conform ministrului, fiecare ordonator principal de credite va avea libertatea de a alege modalitatea cea mai potrivită de reducere a cheltuielilor, deoarece instituțiile și ministerele au structuri și reglementări diferite.

'Fiecare ordonator principal de credite va avea libertatea de a stăpâni modalitatea cea mai convenabilă, pentru că trebuie să înțelegem fiecare instituție, aproape fiecare minister, deci fiecare minister are cel puțin o autoritate de guvern pentru organizarea și funcționarea ministerului. Unele dintre ministere sau unele instituții, autorități centrale au reglementări la nivel de lege, prin ordonanță de urgență, altele au reglementări și subsecvente prin ordine de ministru, deci nu se poate face un șablon pentru ele, pentru că ar fi greșit aplicarea unui șablon și atunci libertatea este lăsată pentru ordonatorii principali de credit', a punctat Cseke Attila.

În ceea ce privește excepțiile, ministrul a spus că acestea nu sunt încă finalizate. El a menționat că au existat deja reduceri de cheltuieli de personal în învățământul preuniversitar, precum și măsuri similare la Senat și Camera Deputaților.

'Excepțiile nu au fost definitivate, în momentul în care excepțiile sunt definitivate, în acela proiectul poate pleca în circuitul de avizare. Ce pot să vă spun, ceea ce este știut, în învățământul preuniversitar a fost un proces de reducere a cheltuielilor de personal, de câteva procente semnificative, și trebuie să identificăm și alte instituții unde au fost. La nivelul Parlamentului, după cum știți, la Senat și la Camera Deputaților, a fost o procedură de reducere a cheltuielilor de personal. În momentul în care toate acestea sunt identificate și avem acordul coaliției, proiectul pleacă în circuitul de avizare', a arătat Cseke.

Întrebat despre o eventuală propunere a UDMR privind anumite excepții în pachetul pe administrație, ministrul a refuzat să intre în detalii, subliniind că este necesar un acord al tuturor celor patru formațiuni din coaliție asupra textului final.

