CSM o reclamă pe Oana Gheorghiu pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare

CSM a transmis luni un comunicat de presă în care susține că, prin declarațiile sale, Oana Gheorghiu a încălcat independența justiției și statutul magistraților 'într-un mod iresponsabil și populist'.

'Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist. Afirmațiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoțional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectați de patologii grave, și comparația între situația acestora și garanțiile financiare de independență a justiției nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de afirmații reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură și discriminare, menit să antagonizeze societatea față de corpul profesional al magistraților. Opoziția artificială între magistrați și 'copilul flămând căruia i se ia de la gură' este o manipulare și o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiție, plasând nereal și artificial asigurarea resurselor financiare în relație directă cu independența financiară a magistraților', declară CSM.

În context, CSM afirmă că Guvernul are obligația să consolideze justiția, nu să o discrediteze.

'Independența justiției, care include și garanția financiară, astfel cum statuează întreaga jurisprudență europeană, nu reprezintă un privilegiu acordat magistraților în detrimentul altor persoane, ci este garanția constituțională a societății democratice că drepturile fiecărui cetățean vor fi apărate de către profesioniști ai dreptului liberi de orice influențe și respectate în raport de orice încălcare, inclusiv cele săvârșite de stat. Consiliul Superior al Magistraturii subliniază încă o dată că puterea executivă, reprezentată de Guvern, are obligația într-un stat de drept să consolideze justiția, nu să o discrediteze, și să colaboreze instituțional în mod loial cu puterea judecătorească pentru bunul mers al societății democratice', susține CSM.

La final, Consiliul anunță că a decis să sesizeze 'organele abilitate', pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

'În raport cu declarațiile doamnei vicepremier, față de conținutul concret și efectele acestora în plan social la adresa imaginii și prestigiului funcției de magistrat, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare prevăzută de dispozițiile art. 369 din Codul Penal. Consiliul solicită pe această cale reprezentanților puterii executive să păstreze echilibrul și decența în discursul public și să nu formuleze judecăți iresponsabile pe fond exclusiv emoțional care să submineze nu doar independența justiției, ci și respectul datorat acesteia într-un stat de drept, cu consecința incitării populației la ură împotriva judecătorilor și procurorilor', transmite CSM.

Decizia CSM vine după ce Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că România nu își mai permite să aibă pensionari speciali.

Întrebată, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraților, Oana Gheorghiu a răspuns: 'Eu le-aș transmite magistraților un mesaj - le-aș spune că îi înțeleg. Este foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat. (...) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta și dintr-o dată să ți se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinși într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârșit și oamenii care sunt pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă asta. România nu își permite să mai plătească acești bani, nu își permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentințe îi iau de undeva și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente'.