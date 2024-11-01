Homepage » Actual

Dăianu: Ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026

| 04 noi, 18:57

Autoritățile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru că Banca Națională se luptă cu așteptări inflaționiste care ar putea să scape de sub control, susține președintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.

 

'Deficitul bugetar ține politica monetară ostatică sau prizonieră. Nivelul ratei de politică monetară de la noi, numai în Ungaria mai este 6,5%, este foarte înalt și mulți se întreabă de ce este atât de înalt. Păi este foarte înalt pentru că ai un deficit bugetar foarte mare și ai o inflație ieșită din comun. Și acum avem și acest spike (vârf, n.r.) provocat de pachetul de măsuri, care era inevitabil. Nici nu poate să scadă rapid rata de politica monetară. Eu cred că ar avea sens, de pildă, ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026, pentru că Banca Națională se luptă cu așteptări inflaționiste care ar putea să scape de sub control. De aceea, în momentul în care inflația se va consolida pe un trend descendent clar, clar, clar și execuția bugetară în 2026 va arăta acea țintă a deficitului care să fie în apropiere de 6%, să fie clar că avem o execuție bugetară potrivit acestei prognoze, se va putea recurge și la o scădere a ratei de politică monetară. Ea nu poate fi slăbită acum', a spus, luni, Daniel Dăianu, la conferința 'Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei', organizată de CursDeGuvernare.
El a afirmat că există teza că se poate slăbi rata de politică monetară pentru a ajuta sau stimula economia, dar a atras atenția că nu este o măsură potrivită când vrei să faci o corecție de amploare.
'Am stimulat-o destul și am ajuns cu oiștea în gard, să ajungi la un deficit de 9%', a declarat Daniel Dăianu.

 

