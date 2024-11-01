Daniel David: Vom fi atenți ca în zona educației cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice

'Auzim discuții despre cumulul pensie-salariu, ce impact va fi asupra educației și dacă o să ne afecteze. Așa cum a spus și premierul - vom fi atenți ca în zona educației cumulul pensie-salariul să nu afecteze cadrele didactice, fiindcă noi știm că în foarte multe situații profesorii pensionari sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, dar nu avem suficientă resursă umană; nu avem suficienți oameni care să acopere aceste ore. Așa că nu o văd ca o problemă', a susținut ministrul într-o intervenție pe Facebook.

El a precizat că nu se mai pune problema unei măriri a normei didactice.

'Am văzut o întrebare care m-a surprins și pe mine dacă se discută de o nouă mărire a normei didactice. Nu se discută așa ceva, mărirea s-a făcut. Așa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem; nu se mai pune problema unei măriri a normei didactice', a mai afirmat Daniel David.