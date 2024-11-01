Homepage » Actual

Dezbatere USR în Parlament: Impozitul minim pe cifra de afaceri trebuie eliminat, pentru a încuraja investiţiile în România

| 04 noi, 19:09

O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi efectele sale asupra mediului de afaceri din România. USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură care descurajează investiţiile şi sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România.

 

”Impozitul minim pe cifra de afaceri trebuie eliminat pentru a încuraja investiţiile în România. Aceasta este concluzia unei dezbateri organizate, luni, la iniţiativa deputatului USR Adrian Echert, în Comisia de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor”, arată USR într-un comunicat.
La discuţie au participat reprezentanţi ai Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham) şi ai 16 dintre cele mai importante companii care activează în ţara noastră – între care Ford, Petrom, Rompetrol, Nokia, Lidl, Kaufland, Orange, Samsung. Împreună, aceste companii generează peste 20% din PIB-ul României şi oferă sute de mii de locuri de muncă directe şi indirecte.
Dezbaterea a vizat impactul negativ al impozitului minim pe cifra de afaceri asupra investiţiilor, competitivităţii şi predictibilităţii economice.
”Din discuţiile cu reprezentanţii mediului de afaceri a reieşit că România a pierdut investiţii de sute de milioane de euro din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, iar anumite companii mari iau deja în calcul relocarea activităţilor din ţara noastră. Această taxă, care nu mai există în nicio ţară din Uniunea Europeană sau din economiile dezvoltate, creează un climat ostil investiţiilor şi afectează competitivitatea României în regiune”, precizează USR.
Am organizat această întâlnire pentru ca toţi partenerii de coaliţie să înţeleagă cât de dăunătoare este această taxă pentru locurile de muncă şi investiţiile din România, precum şi pentru stabilitatea economică pe termen lung. Companiile care au participat la întâlnirea de astăzi contribuie cu peste 20% la PIB-ul României şi angajează sute de mii de oameni. Dacă vrem o economie bazată pe producţie şi productivitate, trebuie să sprijinim firmele care investesc şi creează locuri de muncă aici, nu să le penalizăm printr-un climat fiscal impredictibil. Impozitul minim pe cifra de afaceri descurajează investiţiile şi loveşte mai ales companiile româneşti care angajează şi produc în România”, a declarat Adrian Echert, deputat USR.
”Ţara noastră are nevoie de un cadru fiscal stabil, predictibil şi favorabil investiţiilor, care să sprijine dezvoltarea economică sustenabilă şi crearea de locuri de muncă, nu de măsuri fiscale care afectează firmele ce contribuie decisiv la economia naţională”, subliniază formaţiunea.

 

Feminis

