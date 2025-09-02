Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Apele Române nu vor mai plăti 54.000 de euro, lunar, pentru sediu
Ministrul USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că „Apele Române” nu vor mai plăti chiria uriaşă de 54.000 de euro lunar pentru sediu, suma fiind redusă la 29.000 de euro în urma renegocierii contractului. Noul director al instituţiei, numit recent în funcţie, a reuşit să renegocieze contractul, reducând aproape la jumătate costurile, precizează ministrul.
”Iată de ce contează atât de mult leadership-ul unei instituţii. De câteva zile avem un nou director la Apele Române, iar începând de mâine (1 octombrie) intră în vigoare noua chirie. La acelaşi sediu, dar cu suprafeţe mai mici şi birouri mai puţine, pentru că nu era nevoie să fie acoperite toate acele suprafeţe, s-a reuşit aproape înjumătăţirea sumei plătite, la o chirie de 29.000 de euro pe lună. A trebuit doar să vină cineva care să vadă concret cum stau lucrurile, să negocieze şi să ceară ferm pentru instituţie o reprezentare corectă”, a declarat ministrul Mediului.
Diana Buzoianu a promis încă de la începutul mandatului său că va pune capăt acestor cheltuieli nejustificate, iar renegocierea actuală demonstrează că risipa poate fi oprită, iar banii publici pot fi cheltuiţi cu mai multă responsabilitate, mai arată USR.
