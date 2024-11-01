Drulă anunţă că s-a primit avizul de la CES pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureștiului

”Tocmai am primit avizul de la Consiliul Economic şi Social pentru legea care transpune referendumul pe bugetul Bucureştiului, 34 de voturi «pentru» din 40 exprimate. E timpul să terminăm cu această nedreptate care se face bucureştenilor, având şapte oraşe într-unul singur, să revenim la un buget centralizat, metropolitan, care să finanţeze priorităţile mari. Acum aşteptăm de la Parlament aceeaşi diligenţă, aşteptăm să se mişte repede toate partidele”, a declarat Cătălin Drulă, miercuri, după ce şi-a depus candidatura la Primăria Bucureşti.

El le-a cerut contracandidaţilor săi la alegerile pentru Primăria Capitalei să ”dea telefon la partide, unii sunt şefi de filiale, alţii sunt primari, toţi să-şi sune partidele care îi susţin” şi să le cheme în Parlament să voteze în procedură de urgenţă legea.

”Pe baza acestei reforme bugetare, alături de cea pentru urbanism – celălalt referendum votat de bucureşteni, unde poporul bucureştean a spus: nu mai vrem să se construiască haotic, nu mai vrem să facă fiecare primar de sector blocuri peste ţevi de gaze, străzi peste ţevi de gaze, cartiere construite de mafia imobiliară, fără locuri de parcare, fără locuri de joacă, fără trotuare, vrem un oraş european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar şi o singură primărie, poate fi şi Bucureştiul”, a continuat el.

El a adăugat că pe baza celor două referendumuri vrea să înceapă ”un mandat de reformă reală”, cu dezvoltarea sistemelor mari ale oraşului: termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regenerare urbană, coridoare verzi, parcuri.

”Numai din pixul Guvernului pierdem vreo 3 miliarde de lei anual pentru Primăria Capitalei, de fapt suma este mai mare, preşedintele Nicuşor Dan estimase undeva la 5 miliarde de lei”, a menţionat Drulă.

În urmă cu două zile, USR reclama, într-o postare pe Facebook, că legea pentru punerea în aplicare a referendumului de la Bucureşti ”stă după avizul lui Florin «Altă întrebare?!» Iordache?”.

Conform referendumului local din 24 noiembrie 2024, peste 60% dintre bucureşteni au fost de acord ca repartizarea între Primăria municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi ca primarul general al municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului, iar peste 80% s-au pronunţat în favoarea programului de prevenire a consumului de droguri în şcoli.