Homepage » Actual

Drulă, despre nominalizarea oficială pentru Primăria Capitalei: Un pas formal în interiorul USR

| 27 oct, 18:14

Cătălin Drulă a declarat luni că nominalizarea sa din partea USR pentru Primăria Capitalei reprezintă un pas formal în interiorul Uniunii și că săptămâna aceasta sunt în derulare procedurile interne.

 

'Săptămâna aceasta se derulează aceste proceduri interne și vom veni cu nominalizarea oficială. Acum e destul de clar că e doar un pas formal în interiorul USR. Altfel, preocuparea mea principală este, așa cum mergem zi de zi în stradă și discutam cu bucureștenii, să punem în discuție aceste teme mari. Eu am pus o temă mare pe masă - bugetul Bucureștiului - și îi aștept pe contracandidații mei și partidele lor..., acea procedură de urgență putem să o reluăm, dacă vor (la proiectul de lege privind implementarea referendumului pentru București - n.r.)', a declarat Drulă la Parlament.
Întrebat dacă va face o alianță cu un alt posibil candidat, Ana Ciceală, el a arătat că nu exclude un dialog, subliniind că este foarte important ca în campanie să se discute despre proiecte.
'Noi ne-am dori o susținere cât mai mare, cred că foarte multe din idei se regăsesc și un dialog întotdeauna este posibil. Dar important este ca în această campanie să discutăm mai puțin despre tactică și înțelegere între candidat și partide, pentru că cred că românii s-au săturat de asta și este o problemă mare de credibilitate, și să discutăm despre proiecte și despre cum va arăta acest oraș, cum va arăta bugetul lui, care sunt proiectele mari, cum s-au poziționat cei care cer votul bucureștenilor față de aceste teme mari, dacă l-au susținut pe Nicușor Dan anul trecut sau dacă au susținut un candidat care a criticat și a spus că ceea ce a făcut Nicușor Dan nu e bine. Este președintele României, a avut o agenda la primăria București și e normal să ne punem întrebarea dacă lucrurile pe care le-am câștigat, reforme, onestitate, vor continua sau dacă cineva va schimba macazul', a explica deputatul USR.
Potrivit unor surse, evenimentul de desemnare și prezentare a candidatului USR pentru Primăria Capitalei va avea loc duminică, de la ora 13,00.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

drula

Drulă, despre nominalizarea oficială pentru Primăria Capitalei: Un pas formal în interiorul USR

27 oct, 18:14
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean despre cererea USR de urgentare a legii referendumului pe Capitală: Va fi o discuție în coaliție

27 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ivan

Bogdan Ivan: Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie

27 oct, 18:28
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Sorin Grindeanu, semnal de alarmă în coaliție: ”Dacă ne învârtim într-o zonă de circ pierde toată lumea”
h
VIDEO Grindeanu: 'România are nevoie de o nouă lege a pensiilor speciale'. PSD nu va susține pachetul 3 de măsuri economice 'în această formă'
h
Va apărea Călin Georgescu în sondajul AUR pentru Primăria Capitalei? Ce spune liderul senatorilor lui Simion
economica.net
feminis.ro
h
E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris
h
Björn Andrésen, eternul Tadzio din „Moartea la Veneţia” al lui Luchino Visconti, a murit
h
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", a reacţionat cu umor la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ