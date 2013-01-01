Drulă, despre nominalizarea oficială pentru Primăria Capitalei: Un pas formal în interiorul USR

'Săptămâna aceasta se derulează aceste proceduri interne și vom veni cu nominalizarea oficială. Acum e destul de clar că e doar un pas formal în interiorul USR. Altfel, preocuparea mea principală este, așa cum mergem zi de zi în stradă și discutam cu bucureștenii, să punem în discuție aceste teme mari. Eu am pus o temă mare pe masă - bugetul Bucureștiului - și îi aștept pe contracandidații mei și partidele lor..., acea procedură de urgență putem să o reluăm, dacă vor (la proiectul de lege privind implementarea referendumului pentru București - n.r.)', a declarat Drulă la Parlament.

Întrebat dacă va face o alianță cu un alt posibil candidat, Ana Ciceală, el a arătat că nu exclude un dialog, subliniind că este foarte important ca în campanie să se discute despre proiecte.

'Noi ne-am dori o susținere cât mai mare, cred că foarte multe din idei se regăsesc și un dialog întotdeauna este posibil. Dar important este ca în această campanie să discutăm mai puțin despre tactică și înțelegere între candidat și partide, pentru că cred că românii s-au săturat de asta și este o problemă mare de credibilitate, și să discutăm despre proiecte și despre cum va arăta acest oraș, cum va arăta bugetul lui, care sunt proiectele mari, cum s-au poziționat cei care cer votul bucureștenilor față de aceste teme mari, dacă l-au susținut pe Nicușor Dan anul trecut sau dacă au susținut un candidat care a criticat și a spus că ceea ce a făcut Nicușor Dan nu e bine. Este președintele României, a avut o agenda la primăria București și e normal să ne punem întrebarea dacă lucrurile pe care le-am câștigat, reforme, onestitate, vor continua sau dacă cineva va schimba macazul', a explica deputatul USR.

Potrivit unor surse, evenimentul de desemnare și prezentare a candidatului USR pentru Primăria Capitalei va avea loc duminică, de la ora 13,00.