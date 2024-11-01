Fenechiu: Legea pensiilor private va fi reanalizată în Parlament; aștept cu interes motivarea CCR

'Cu siguranță, va fi modificată prevederea declarată neconstituțională. Legea pensiilor private trebuie adoptată datorită faptului că, la momentul când a fost inițial adoptată, nu s-a prevăzut ce se întâmplă la momentul pensionării primilor beneficiari. Va fi o prioritate, se întoarce în Parlament și o să adaptăm textul la decizia Curții. Pensiile private trebuie să asigure venituri pentru toți cei care au contribuit. În momentul în care permiți celor care au contribuit să își retragă, la momentul pensionării, sumele de bani de acolo, generezi o problemă a întregului sistem. Și atunci s-a mers pe varianta ca bolnavii oncologici, care într-adevăr, în general, au o speranță de viață mai mică și au o problemă foarte serioasă, să beneficieze de această facilitate. Știți că a fost o discuție, s-a vorbit și de alți bolnavi cronici, s-a vorbit și de cei care suferă de boli cardiovasculare', a afirmat Fenechiu, marți, la Senat.

El a explicat că 'decizia legiuitorului a fost să se rezume strict la bolnavii oncologici'.

'Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Dacă ne gândim la faptul că foarte mulți mor din cauza bolilor cardiovasculare, care au o rată de mortalitate mai mare decât bolile oncologice, atunci am putea spune că ar putea fi incluși și cei care suferă de boli cardiovasculare. În ultima instanță, dacă nu faci o reglementare extrem de fermă și ușor restrictivă, probabil că 90% dintre cei care se pensionează vor trebui să vină cu adeverință medicală să își retragă banii', a adăugat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL a evidențiat că decizia politică a fost a coaliției de guvernare, care a luat în calcul și o eventuală hotărâre de neconstituționalitate.

'Coaliția nu greșește, coaliția ia niște decizii politice care pot să fie plăcute sau mai puțin plăcute. Pe viziunea coaliției, decizia corectă a fost aceasta. Da, poate să pice și la Curtea Constituțională. Curtea ne-a învățat că, în momentul în care își dorește, poate pica orice lege. Asta este o realitate. Nu, nu cred că trebuiau incluși și bolnavii cronici, pe amendamentul care a fost formulat. Repet, 90% dintre persoanele care se pensionau puteau beneficia de această prevedere. Și întrucât nu s-a reușit identificarea unei soluții care să limiteze retragerile integrale la momentul pensionării, s-a mers pe această variantă', a detaliat Fenechiu.

Întrebat dacă în Parlament se va adopta un amendament prin care nu se va mai permite nimănui retragerea integrală a sumelor, Fenechiu a răspuns: 'Nu aș putea să fac o afirmație atât de cinică. Nu cred că poți să iei o măsură de genul ăsta, pentru că rațiunile pentru care a fost luată măsura țineau tocmai de rata mortalității la bolile oncologice. Și omul ăla a contribuit o viață sau un număr important de ani. Nu știu exact care va fi soluția și nu m-aș antepronunța, pentru că am auzit că există niște posibile soluții. În raport cu decizia Curții, vor fi analizate și cu siguranță vor fi comunicate în timp'.

Referitor la posibilitatea intrării în vigoare a legii modificate în Parlament până la finalul anului, Fenechiu a spus: 'Eu cred că da, cu condiția ca motivarea Curții să apară repede. Dacă Curtea va motiva în ianuarie, îmi e greu să cred că noi vom putea să o modificăm. (...) În România, Curtea Constituțională nu este strict o instituție de control parlamentar, este și o instituție de legiferare. (...) Curtea, uneori, ne dă și lecții cum trebuie să facem și, prin urmare, aștept și eu cu interes să văd ce ne va spune'.

Curtea Constituțională a României a stabilit, marți, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective.