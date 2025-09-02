Homepage » Actual

Fenechiu spune că nu există riscul ca Bolojan să se retragă după decizia CCR privind pensiile magistraților

| 07 oct, 17:29

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat marți că nu există riscul ca premierul Ilie Bolojan să se retragă din funcție după decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, menționând că o eventuală soluție de admitere de către CCR a sesizării ar putea viza doar aspecte punctuale, nu integralitatea proiectului.

 

'Eu cred că nu. Premierul a avut în vedere o declarare ca neconstituțională în integralitate a textului la data când a făcut declarația. Cred că acest risc nu există. În ipoteza în care va exista o soluție de admitere a sesizării Înaltei Curți de Casație, cu siguranță ea va fi pe aspecte punctuale, dacă va exista, adică pe măsurile tranzitorii sau pe cuantumul pensiei, ca și element de discriminare între cei care se pensionează peste 9 ani și cei care se pensionează este 10 ani. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu', a afirmat Fenechiu, întrebat dacă mai există pericolul ca premierul să se retragă din funcție - cum a mai spus - în cazul în care proiectul privind pensiile magistraților va pica la controlul CCR, având în vedere că se așteaptă miercuri o decizie a Curții.
Fenechiu a precizat, după ședința de grup a liberalilor, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, că prim-ministrul le-a spus că în momentul de față sunt drepturi salariale ale magistraților de 5,3 miliarde lei câștigate în instanță, care încă nu se regăsesc în datele publice și nu au fost încă plătite.
'Premierul (...) a spus că asta e o decizie a Curții Constituționale, nu facem discuții prealabile pentru că ar fi pure speculații. În schimb, ne-a relatat că în momentul de față sunt drepturi salariale ale magistraților care încă nu se regăsesc în datele publice, de 5,3 miliarde, adică hotărâri judecătorești câștigate pe sporuri și pe alte lucruri. 5,3 miliarde care nu sunt plătite, care sunt recente', a precizat Fenechiu, adăugând că nu s-a discutat despre eșalonarea plăților, ci 'a fost doar o pură informare'.
Judecătorii CCR au termen miercuri, 8 octombrie, pentru pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Sesizarea a fost făcută de Înalta Curte de Casație de Justiție.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

fene

Fenechiu spune că nu există riscul ca Bolojan să se retragă după decizia CCR privind pensiile magistraților

07 oct, 17:29
Citeşte mai departe
virgil

Virgil Popescu: Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei

07 oct, 17:36
Citeşte mai departe
grindeanu

Grindeanu: PSD nu și-a schimbat opinia în privința alegerilor de la Capitală

07 oct, 17:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ce dezvăluiri face Irina Columbeanu despre Mr. Pink: „E tatăl meu vitreg”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Aglomerația din București ar putea fi istorie: șoferii din alte orașe sunt vizați
h
VIDEO Novak Djokovic s-a prăbuşit pe teren. Cu o zi înainte i-a fost rău în timpul meciului
h
Câți bani vor primi pensionarii, până în 2030. Cum poți calcula venitul în funcție de pensia actuală
economica.net
feminis.ro
h
Ce dezvăluiri face Irina Columbeanu despre Mr. Pink: „E tatăl meu vitreg”
h
Cercetătorii danezi au preparat iaurt cu ajutorul furnicilor, conform rețetei tradiționale
h
Bad Bunny răspunde criticilor susținătorilor lui Donald Trump cu privire la participarea sa la Super Bowl
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ