Grindeanu: Când spui București, spui trafic, nervi, haos, spui că nu mai poți

| 19 noi, 18:18

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că Bucureștiul înseamnă astăzi 'trafic, nervi și haos' iar Daniel Băluță este omul de care acest oraș are nevoie.

 

'Astăzi, când spui București, spui trafic, spui nervi, spui haos de foarte multe ori, de foarte multe ori, de asemenea, spui că nu mai poți, că lucrurile sunt duse undeva la extrem. Daniel Băluță este în acest moment omul de care Bucureștiul are nevoie. Iar de data asta să știți că speranța nu vine din sloganuri și din sigle, ci din rezultatele pe care Daniel le-a avut la sectorul 4. A demonstrat aceste lucruri la sectorul 4, a făcut multe lucruri. Sunt lucruri care l-au detașat, dacă vreți, în administrația publică din România, nu doar din București. Sunt lucruri care e cazul să facă diferența la aceste alegeri. Pentru că e vorba de administrație, și nu e vorba de politică', a spus Grindeanu la evenimentul în care Daniel Băluță și-a lansat candidatura pentru Primăria Capitalei.
El a adăugat că este cazul ca pe 7 decembrie bucureștenii să aleagă un primar general care va face administrație.
'De prea multe ori s-a folosit acest fotoliu de primar general ca rampă pentru altceva. Daniel a anunțat că va merge primar general ca să se ocupe de București, nu ca să fie rampă acest post pentru altceva. Și pentru lucrurile pe care Daniel le-a făcut la sectorul 4, pentru ceea ce a declarat, eu cred că trebuie cu toții să facem eforturi ca să aducem încredere, voturi pentru Daniel Băluță în 7 decembrie, dincolo de politică. Asta este ținta pe care noi o avem. Asta trebuie să ne urmeze în săptămânile viitoare, care nu vor fi simple', a afirmat Grindeanu.
Președintele PSD a menționat că nu a văzut la candidații de dreapta proiecte, ci doar politică.

 

