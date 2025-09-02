Grindeanu: Dacă PNL și USR merg cu candidat comun la Primăria Capitalei, se dorește izolarea PSD

Grindeanu a fost întrebat dacă își menține afirmația potrivit căreia, în cazul în care PNL și USR vor avea un candidat comun la Primăria București, PSD s-ar retrage din coaliția de guvernare.

'Nu. Eu am spus următorul lucru, că dacă se va merge pe această cale, în care, așa cum spuneați dumneavoastră, PNL și USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD se dorește a fi trimis într-o zonă de izolare. Ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm. Eu am văzut declarația, în schimb, a domnului președinte Nicușor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie așezate și discutate. Asta nu înseamnă că nu poate fiecare partid să-și aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD, pentru că și atunci PSD este obligat să ia decizii. Și nu ne dorim acest lucru', a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

În opinia sa, bucureștenii sunt mai preocupați de proiectele pentru oraș decât de preferințele liderilor politici.

'Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București, de această data, bine așezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni, mai important dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalți, nu e nimic opțional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect și un program așezat pentru bucureșteni', a conchis Grindeanu.