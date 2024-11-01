Grindeanu spune că 'de principiu' s-a discutat în coaliție reducerea cheltuielilor cu 10%; se așteaptă proiectul premierului

'Așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu, s-a discutat reducerea cheltuielilor pe 10%, asta e ceea ce noi am discutat aseară, inclusiv lucrurile care țin de personal cu 10%. Eu vă dau un exemplu, să spunem la Parlament, aceste lucruri s-au făcut la începutul anului, apropo de protestul de aici. Unde s-au făcut reducerile - la educație, prin pachetul unu s-au luat anumite măsuri (...). Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. (...) PSD nu e de acord nici cu armata, nu e de acord nici cu educația, cu sănătatea. Da, l-am sunat pe premier și i-am spus ce a apărut, că unii încearcă să pară frumoși, i-am spus că cu această abordare PSD nu e de acord, a spus că nici domnia sa nu e de acord cu lucruri din astea, în care unii pozează în făt frumos și o să avem o discuție în coaliție', a afirmat Grindeanu la Parlament.

Întrebat dacă ar putea exista excepții în anumite domenii, el a răspuns: 'Ar putea exista, dar asta hotărâm în coaliție, dacă există sau nu. Nu unii dăm pe surse și facem lucruri de acest tip. (...) Pe Ministerul de Interne, de exemplu, în acest moment există un minus de personal, așa cum bine știți. La Armată, dacă nu mă înșel, 70 și ceva la sută din buget merge pe zona de salarizare, de venituri, cum ar veni'.

'Am discutat ca principiu general aseară în coaliție că această reducere - și asta a propus premierul, n-a propus PSD, UDMR sau USR - și s-a discutat acest lucru și în urmă cu o săptămână - să existe această reducere de cheltuieli cu 10%. Pe de altă parte, administrația locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: 'foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut'. Nu se poate ca povara să pice doar pe administrația locală. Trebuie să aveți o reglementare și pentru administrația centrală. Și știți acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm. (...) Eu cred că săptămâna asta o să avem o formă în guvern. Ar trebui să meargă în guvern. Totuși, trebuie să parcurgă pașii constituționali', a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă în cursul zilei se încheie discuțiile legate de magistrați, el a afirmat că așteaptă 'un semnal și de la premier'.

'Punctul de vedere al PSD este următorul: dacă (...) cu această mediere între puterile statului nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD susține păstrarea legii inițiale, cu 70%. Ãsta este punctul de vedere al PSD. Eu am răspuns la aceste lucruri și la președinte, i-am spus și primului ministru. Eu cred că dacă e cineva care poate, conform Constituției, e președintele. Nu vreau să răspund în locul președintelui. Eu am spus punctul de vedere al PSD, nu vreau să vorbesc în locul altora. (...) Președintele vine cu o propunere pe care o are discutată și ne-o propune în Coaliție. Dacă suntem de acord, mergem mai departe cu acea formă', a precizat Grindeanu.

Pe de altă parte, liderul PSD a menționat că 'se speculează acest moment și s-a ajuns la o creștere nejustificată a prețului la combustibil'. 'Iar aici, instituțiile abilitate - Consiliul Concurenței și ANAF - pot să vadă de ce este această creștere', a adăugat el.