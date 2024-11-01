Homepage » Actual

Guvern: Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF

| 05 dec, 19:38

Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță de urgență prin care este modificat Codul de procedură fiscală astfel încât furnizorii de servirii de criptoactive vor avea obligația sa transmită informații către ANAF.

 

Prin această ordonanță, România transpune în legislația națională Directiva UE ( DAC8, nr. 2023/2226) care reglementează tranzacțiile cu criptoactive, informează un comunicat transmis de Executiv.
'Astfel, furnizorii de servirii de criptoactive din România vor avea obligația să transmită informații către ANAF, autoritățile fiscale putând astfel să identifice corect veniturile obținute prin aceste tranzacții. Adoptarea acestei măsuri asigură respectarea termenelor europene, reduce riscul de evaziune fiscală și previne posibile obligații asumate de România. La nivel internațional, standardele OCDE pentru schimbul automat de informații fiscale, incluzând Cadrul de Raportare privind Criptoactivele (CARF) și modificările aduse Standardului Comun de Raportare (SCR), stabilesc proceduri unitare de raportare și schimb de informații între jurisdicții, asigurând o cooperare fiscală eficientă și standardizată', transmite sursa citată.
Neimplementarea directivei europene în termenul stabilit ar putea expune România la sancțiuni 'semnificative' din partea Comisiei Europene, cu penalități zilnice de până la 105.264 euro și o sumă forfetară minimă de 1,63 milioane euro, precizează Guvernul.
'După adoptarea ordonanței de urgență, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara măsuri pentru consolidarea capacității administrative: modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea formularelor de colectare a datelor și implementarea procedurilor de control pentru respectarea obligațiilor de raportare. Prin aceste măsuri, România se aliniază calendarului european de digitalizare și standardizare fiscal, evitând riscul excluderii din mecanismul comun de raportare și consolidând rolul său în cooperarea fiscală internațională', se mai arată în comunicat.

 

