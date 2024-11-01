Guvernul Luca Niculescu a fost învestit de Parlament (oficial)
Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marți, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.
S-au înregistrat 338 de voturi valabil exprimate, din care 280 de voturi pentru învestirea Guvernului și 58 de voturi împotrivă.
Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi 'pentru'. Votul a fost secret cu bile.
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