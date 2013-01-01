Homepage » Actual

Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea crește, de la 1 ianuarie, chiar cu 70%

| 11 aug, 17:15

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localități, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea crește de la 1 ianuarie 2026, în unele cazuri chiar cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile.

 

El a arătat că, din datele existente, impozitele nu sunt la un nivel care reflectă valoarea proprietății, creșterea impozitelor urmând să fie cuprinse în al doilea pachet de măsuri de austeritate.
Întrebat dacă impozitele ar putea crește cu 70%, Ilie Bolojan a răspuns că acest lucru este posibil, în localitățile unde nu s-au indexat de ani de zile.
'Afirmația generală nu este așa, dar este posibil ca acolo unde, într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice. Pentru că, pentru persoanele juridice, calculele se fac după alte formule care țin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil ca, în anumite situații, să se întâmple și acest lucru. Deci, o creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate funcție de valoare de piață, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor', a spus Bolojan, la Antena 3.
Premierul a menționat că aceste ajustări sunt luate în calcul în contextul crizei bugetare prin care trece România.
În ceea ce privește destinația fondurilor obținute din majorările de impozit, Bolojan a precizat că vor fi încasate de autoritățile locale, reprezentând venituri suplimentare pentru bugetele acestora.
'Nu mai avem posibilitatea să direcționăm pentru autoritățile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli sumele care au fost direcționate până acum, datorită volumului mare de investiții pe care l-a generat România și datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat la bugetul de stat. (...) Acești bani (din majorarea impozitelor - n.r.) vor fi încasați de către unitățile administrative din România și va fi, practic, un venit suplimentar pentru ele. În aceeași proporție, sau mai puțin, asta se va decide în toamna acestui an, pentru că aceste impozite intră în plată de anul viitor, ar urma ca statul să direcționeze mai puține fonduri pentru echilibrare către autoritățile locale. Și deci, chiar dacă ele intră direct la bugetele locale, sumele de echilibrare pe care le virează guvernul periodic către autoritățile locale vor fi mai mici. Cu ce pondere, asta rămâne de văzut, pentru că sunt anumite cheltuieli (...) pe care le fac autoritățile locale, pe care, indirect, guvernul le asigură și, de exemplu, pe componenta de plată pentru direcțiile pentru protecția copilului, pentru asistenții copiilor, sunt și aici niște restanțe importante și sumele le asigură Guvernul prin distribuiri periodice către autoritățile locale', a explicat prim-ministrul României.

 

