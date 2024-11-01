Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune

”Am venit să asist la această prezentare pe care a făcut-o şi mie îmi confirm, încă o dată, că e un om serios, pentru că atunci când faci astfel de prezentări, de obicei fiind într-o precampanie sau în campanie, simplifici şi te duci pe câteva teme care să sune bine şi să le poţi repeta”, dar, venind cu un program serios, cu unul fundamentat, a confirmat încă o dată că lucrurile pe care el le-a făcut în sectorul 6 şi pot să spun că în ultimul mandat al meu de primar, a venit la Oradea, am stat o zi întreagă să vedem ce se întâmplă acolo”, a spus preşedintele PNL, Ilie Bolojan, la prezentarea programului de candidat al lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei.

Bolojan a precizat că a rămas efectiv plăcut surprins că Ciprian Ciucu a făcut lucruri într-o zonă mult mai complicată, pentru că una este să fii primar într-un oraş cu 200.000 de locuitori, alta să ai sute de mii de locuitori sau milioane, complexitatea problemelor şi dificultatea de rezolvare fiind mult mai mare.

”Când am văzut bulevardele extinse, spaţii verzi, regenerarea din cartele de blocuri, faptul că a fost unul din primarii care a avut curajul să preia spaţii abandonate, să le pună la punct, aşa cum avem nenumărate în multe oraşe din România, inclusiv în Bucureşti, mi-a arătat că într-adevăr a pus serios în practică lucrurile pe care le-a văzut şi astăzi îmi confirmă încă o dată. Mi-a confirmat încă o dată că are viziune, pentru că îţi trebuie o viziune pentru un oraş care are forţa să pună în practic această viziune”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, e foarte important să înţelegem că Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România.

”Gândiţi-vă că în momentul în care eşti în decizie în capitală, aici trebuie doar să-i laşi pe oameni să-şi pună valoarea creativitatea. Dacă eşti primar, trebuie să ai mare grijă să ai grijă cum lucrezi cu investitorii, să dai facilităţi la orice altă investiţie, pentru că analiza cost-beneficiu arată că nu e foarte rentabilă şi trebuie să compensezi lipsa de atractivitate. Dar capitala ţării noastre are un potenţial enorm. E un oraş extraordinar. Gândiţi-vă că atunci când eşti în faţă la Athenee Palace, în zona Palatului Regal, ai putea să ai acolo nu o parcare de maşini, acolo ar trebui să fie o parcare subterană şi o zonă pietonală care le leagă pe toate”, a mai spus Bolojan. Premierul a subliniat că în Bucureşti, dacă le-ai permite investitorilor să facă regenerare urbană cu sprijinul primăriei, ar schimba aceste zone.

”Nu suntem foarte departe de zona Romexpo, care are un potenţial extraordinar. Dacă ar fi pus în valoare, am putea să vedem un centru de afaceri extraordinar care se dezvoltă în această zonă. Şi cred că asta poate să facă un primar general să lase energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor, ale oamenilor din Bucureşti să fie puse în valoare. Pentru că nu o primărie schimbă un oraş, am mai spus asta, ci oamenii şi companiile schimbă un oraş. Dar primăria sau guvernul, în cazul unei ţări, creează condiţii pentru ca oamenii să schimbe cu viteză mai mare lucrurile sau îi blochează şi nu le creează condiţii”, a afirmat Bolojan în final.