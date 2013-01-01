Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie

”Am luat act de decizia CCR în privinţa legii privind pensiile magistraţilor, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecţia a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris, luni seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Aceasta apreciază că ”nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani şi nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.

”Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social şi bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a mai transmis premierul.

Potrivit lui Bolojan, ”CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie aşteptat avizul consultativ al CSM”.

”Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de aşteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a mai transmis prim-ministrul.

Anterior, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu se i,pune decizia premierului după respingerea proiectului reformei pensiilor magistraţilor de cătr4e CCR.