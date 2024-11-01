Jianu (IMM România): INS ar trebui să revizuiască modalitatea în care strânge date din turism

'Domeniul turismului este un domeniu de competitivitate pentru România. Și dacă vorbim de numărul de turiști atât străini cât și români cred că ar trebui un pic INS-ul să-și revizuiască modalitatea în care strânge datele statistice pentru că numai numărul de turiști care au trecut prin aeroporturile din România se ridică la 26 de milioane, iar acești turiști nu-i găsim în statisticile oficiale. INS ne arată numai 1,8 milioane de turiști străini ca intrând în România, ceea ce să fiu sincer nu e conform cu realitatea. Vedem turiștii străini atât în marile orașe, în centrul vechi din București. I-am văzut în Craiova, în această perioadă a Târgului de Crăciun și așa mai departe. Cred că din această perspectivă INS ar trebui să revizuiască modalitatea în care strânge aceste date', a declarat Florin Jianu, la INVEST Summit 2025, eveniment internațional dedicat poziționării României pe harta investițiilor în ospitalitate.

De asemenea, el a atras atenția că majorarea TVA-ului pentru turism va contribui la o scădere a competitivității sectorului, va duce la închiderea unui număr mai mare de firme și, în final, va aduce mai puțini bani la buget.

'Aș mai face o referire la ce înseamnă fiscalitatea în acest moment pentru că din datele noastre și din analizele pe care le-am făcut la nivelul IMM România o mărire a TVA-ului la o cotă standard de 21%, în acest moment cota de TVA în turism este de 11%, iar o majorare la o cotă standard de 21% ar însemna o pierdere a competitivității domeniului, o pierdere a cifrei de afaceri de aproximativ 15 miliarde de lei - în acest moment cifra de afaceri aproximativă a domeniului turismului este undeva la 52-56 miliarde de lei - și o scădere a încasărilor la bugetul stat. Vom trăi un paradox. Dacă vom crește taxele în domeniul turismului vom încasa mai puțin la bugetul de stat și vom vedea mai multe firme care devin necompetitive și se închid', a avertizat Florin Jianu.