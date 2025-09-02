Homepage » Actual

Kelemen: Da, după 35 de ani oamenii s-au săturat de partidele mainstream şi caută altceva

| 23 sep, 18:26

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră ”credibil” faptul că mulţi dintre români vor noi partide politice, el arătând că această situaţie nu este valabilă doar pentru România, ci şi pentru state care sunt democraţii vechi.

 

”Oamenii nu spun că vor partid extremist. Este un val care apare peste tot în Europa, uitaţi-vă ce se întâmplă în Spania, în Portugalia, Germania, Italia, s-a întâmplat şi în toate celelalte democraţii vechi. Da, după 35 de ani oamenii s-au săturat de partidele mainstream şi caută altceva. E aproape firesc acest lucru şi nu trebuie să ne panicăm. Dacă va apărea un partid nou, cu un lider nou, carismatic, cu credibilitate, poate în centru, poate la dreapta, poate la stânga... s-a schimbat societatea, s-au schimbat aşteptările, dezideratele oamenilor, a venit o nouă generaţie care în 1990 nu exista”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews România.
El a explicat că cifrele date de sondajele de opinie care arată că românii vor alte partide sunt ”credibile”, dar nu sunt ”ceva tipic românesc”.

 

