Sorin Grindeanu: Undă verde pentru hidrocentrala de la Paşcani, aşa cum a cerut PSD

”Undă verde pentru hidrocentrala de la Paşcani, aşa cum a cerut PSD! Era singura decizie raţională şi de bun-simţ. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie de siguranţă energetică, nu de dispute sterile şi propagandă inutilă”, spune Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Liderul interimar al PSD precizează că ”deciziile CSAT şi programul de guvernare nu sunt facultative şi nu ţin de ambiţiile personale ale nimănui, indiferent de ce funcţie ocupă”.

”Vom continua să monitorizăm foarte strict modul în care Ministerul Mediului, condus de USR, avizează şi finalizarea celorlalte trei hidrocentrale strategice pentru sistemul naţional de securitate energetică. Este nevoie de un proces rapid, pentru că românii aşteaptă de la noi soluţii concrete şi rapide pentru scăderea preţului la energie!”, mai afirmă Grindeanu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanaţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact.

Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă.