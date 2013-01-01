Homepage » Actual

Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: M-au ciuruit; au tras în pianist

| 29 oct, 18:23

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seară, că proiectul privind pensiile magistraților nu poate fi finalizat până la publicarea motivării Curții Constituționale, subliniind că dezbaterile publice pe această temă s-au transformat într-un atac nejustificat la adresa sa.

 

'Acum m-am trezit eu ciuruit (...). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am nicio treabă cu magistrații, de fiecare dată am luat apărarea judecătorilor. Acum 2, 3, 4, 5 ani, când era cu Inspecția Specială, nu știu exact, cei care m-au ciuruit astăzi m-au felicitat atunci. Deci, eu sunt un om principial, nu am nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii', a spus acesta la Antena 1.
Liderul UDMR a subliniat faptul că intenția coaliției de guvernare este de a asigura un echilibru și o echitate socială.
'Pur și simplu, ce a dorit Guvernul și această coaliție? Să aducem dreptate, fiindcă societatea este extrem, extrem de nervoasă. E percepția că ei ies la pensie după 25 de ani de muncă, la 48, la 50 de ani, pensia e cum e și atunci noi am spus: haide să dăm 35 de ani activitate în muncă, să spunem că este o tranziție de 10 ani, că nu poți să o faci de la o zi la alta, și să fie, exact așa cum e în Uniunea Europeană, media generală, 70 din net. În Uniunea Europeană nu există mai mult de 70% din venitul net la pensie', a mai spus Kelemen Hunor.
Acesta a mai concluzionat că legea va putea fi finalizată doar după publicarea motivării Curții Constituționale.
'Încă nu am văzut motivarea Curții Constituționale, trebuie să așteptăm motivarea și, după ce avem motivarea, să vedem ce trebuie corectat. Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, fiindcă atunci reluăm procedura și așteptăm avizul CSM-ului dacă trebuie 30 de zile. Dacă nu e vorba doar de procedură, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curții. E greu să spui ce trebuie corectat, când nu ai văzut motivarea', a conchis liderul UDMR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

pred

Predoiu: E nevoie de o politică elaborată de către Guvern și Parlament privind migrația legală

29 oct, 18:18
Citeşte mai departe
Mihai Enache

Mihai Enache (AUR): Premierul este obligat să vină în Parlament și să dea explicații pentru măsurile fiscal-bugetare

29 oct, 18:29
Citeşte mai departe
oana

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier

29 oct, 18:27
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Emma Thompson vorbeşte despre „iritarea intensă” pe care o simte faţă de AI

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Probleme uriașe pentru România: Ucraina vrea să blocheze petrolul provenit din Portul Constanța. Suspiciuni că ar proveni din Rusia
h
VIDEO Schimbări importante în Educaţie - ministrul Daniel David conturează prioritățile pentru anul viitor. Ce spune despre titularizare, burse și reducerea birocrației
h
Crin Antonescu: 'Ce face Oana Țoiu e inacceptabil. Nu mai avem politică externă, e inexistentă. România doar semnează condica la Bruxelles'
economica.net
feminis.ro
h
Emma Thompson vorbeşte despre „iritarea intensă” pe care o simte faţă de AI
h
Un documentar despre cariera lui Paul McCartney după despărţirea formaţiei The Beatles va fi lansat în februarie 2026
h
Regina Țărilor de Jos s-a vopsit pe față în culori de război și a participat la antrenamente militare
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ