Kelemen Hunor, mulțumit de Nicușor Dan: E un om onest, care vrea să înțeleagă problemele și caută soluții

Întrebat, joi, la Europa FM, dacă este mulțumit de activitatea lui Nicușor Dan în funcția de președinte, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ.

'Da, absolut. E un om onest, un om care vrea să înțeleagă toate problemele cu care un președinte, un guvern, un lider de țară se confruntă și caută soluții. Deci, două, trei chestiuni extrem de importante. Această onestitate, această sinceritate și dorința de a găsi soluții', a precizat liderul UDMR, întrebat ce l-a convins să-l placă pe președinte.

Întrebat, în continuare, dacă nu cumva Nicușor Dan se mișcă prea lent, Kelemen Hunor a subliniat că percepția de 'viteză' poate fi relativă.

'Viteza este altă treabă. În secolul XXI, când viteza e peste tot foarte mare, sigur că aparent unul care nu se mișcă cu acea viteză pare lent. (...) În iunie a început mandatul, nici jumătate de an nu a trecut de când a preluat acest mandat. Sigur, trebuie să vină cu echipă. (...) Mult mai important este, din punctul meu de vedere, cum abordează problemele și onestitatea cu care abordează orice subiect. Am văzut la discuțiile, când ne-a invitat la Cotroceni, am văzut în perioada formării guvernului, acestea sunt lucruri mult mai importante pentru mine', a detaliat Kelemen Hunor.

El a adăugat că rolul președintelui este și acela de a fi un mediator, dincolo de a reprezenta țara și de a face politică externă, iar acest rol este foarte important, mai ales într-o 'societate extrem de polarizată'.

Liderul UDMR a avertizat totodată că AUR crește în sondaje 'fără să facă nimic', pe fondul nemulțumirilor oamenilor, care nu cred că se fac reforme și care nu cred că statul dorește să lucreze pentru cetățeni.

'Eu de ani de zile vorbesc de încredere, fiindcă toate studiile arată că încrederea este acel capital fără de care nu se poate construi nimic. Toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează printr-un nivel de încredere foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos este', a menționat președintele UDMR.