Luca Niculescu: România trebuie să treacă definitiv de la diplomația participării la diplomația proiectelor

Acesta a punctat, într-o postare pe Facebook, vizita la Ministerul Afacerilor Externe, de această dată în calitate de prim-ministru, pentru ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Dan Neculăescu.

'Îi mulțumesc fostei ministre Oana Țoiu pentru colaborare și îi doresc mult succes lui Dan Neculăescu, un diplomat de carieră cu o vastă experiență în dosarele strategice și de securitate ale României. Pentru mine, MAE nu este doar o instituție fundamentală a statului, ci și locul în care am lucrat ani de zile, ca ambasador și apoi ca secretar de stat pentru aderarea la OCDE. De aceea, dincolo de momentul oficial, m-am bucurat să îi revăd și să îi pot saluta pe foștii colegi. Sunt diplomații și experții care, de multe ori în spatele ușilor închise și departe de lumina reflectoarelor, muncesc zi de zi pentru interesele României. Sunt oamenii care au dus greul dosarului OCDE, dar și al altor mari dosare politice și de securitate, esențiale pentru România și pentru siguranța cetățenilor săi.Știu din proprie experiență câtă muncă, câtă răbdare și câtă discreție se află în spatele fiecărui succes diplomatic. Și cred că oamenii aceștia merită mai multă recunoaștere decât primesc de obicei', a scris Luca Niculescu în mesajul său.

El a subliniat în postare și discuțiile purtate cu ministrul Neculăescu despre direcțiile noii etape în care intră politica externă a României.

'După aproape două decenii în Uniunea Europeană, România trebuie să treacă definitiv de la diplomația participării la diplomația proiectelor. Politica externă trebuie să producă rezultate concrete pentru economia românească: investiții atrase, exportatori sprijiniți și noi oportunități pentru companiile românești. Trebuie să fim predictibili, dar și fermi în apărarea intereselor noastre strategice, de la securitatea Mării Negre până la negocierile pentru resurse financiare de la Bruxelles. Nu în ultimul rând, este nevoie de o reconectare cu românii din afara granițelor, prin digitalizarea serviciilor consulare, dar și prin programe de finanțare care să îi încurajeze pe cei care își doresc să revină acasă', a afirmat Niculescu.

El a transmis mult succes echipei MAE, exprimându-și încrederea că, sub conducerea lui Dan Neculăescu, aceasta va reprezenta România cu 'rigoare, energie și viziune'.