Marinescu: Am dispus măsuri ca până la sfârșitul anului să fie finalizate minimum 500 de locuri noi în penitenciare
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri că a dispus măsuri ''ferme'' ca până la sfârșitul anului să fie finalizate minimum 500 de locuri noi de cazare în penitenciare.
''În 2025, când conduceam Ministerul Justiției, s-au realizat 1.062 de locuri noi de cazare în penitenciare. Am planificat cu ANP că pentru 2026 se vor realiza 1.762 de locuri noi. Până la plecarea mea din minister, în aprilie, s-au finalizat 292 de locuri. După plecarea mea din funcție, niciunul'', a scris Marinescu pe Facebook.
Potrivit acestuia, gradul de supraaglomerare în penitenciare a ajuns la 126%.
''Astăzi am dispus măsuri ferme ca până la sfârșitul anului să fie finalizate minim 500 de locuri'', a precizat ministrul.
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