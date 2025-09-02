Marius Budăi: Intenția PNL și USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români

'Iată cifrele care arată că intenția PNL și USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români! Potrivit datelor oficiale de la INS, după doi ani de la introducerea plafonării, prețul mediu la franzelă este mai mic cu 16%, brânza este mai ieftină cu 17%, zahărul cu 33%, untul cu 15%, făina cu 36%, mălaiul cu 34%, carnea de porc cu circa 10%, iar legumele cu procente cuprinse între 2% și 35%. Este limpede că, dacă s-ar scoate plafonul, prețurile ar crește cel puțin la nivelul de acum doi ani, la care trebuie să adăugăm scumpirea energiei, majorarea accizelor la carburanți și creșterea TVA', a scris Budăi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, alimentele de bază s-ar scumpi 'peste noapte' cu cel puțin 20%, iar 'impactul ar fi catastrofal'.

'Domnule Bolojan, opriți-vă din această nebunie! Stimați colegi de coaliție, nu aveți niciun motiv să scoateți plafonarea! Nu este nicio distorsiune în piață! Nu am avut penurie, nu au plecat comercianții, producția a crescut, iar marii retaileri au obținut profituri în ultimul an! Unde este distorsiunea? Poate că cei de la PNL sau USR care critică măsura nu sunt preocupați de prețurile la făină, la mălai sau la cartofi. Când te-ai obișnuit să mănânci doar la restaurant nu mai știi care sunt prețurile din piață..., dar milioane de români cu venituri mici și medii ar fi loviți în plin de creșterea prețurilor la aceste alimente! PSD nu va permite acest lucru! Dacă premierul nu prelungește plafonarea, vom interveni în Parlament, în procedură de urgență', a transmis Marius Budăi.