Medic de familie despre avizele obligatorii pentru înscrierea copiilor la şcoală: Oferă un fals sentiment de siguranţă

Medicul clujean arată că sarcina este imposibil de îndeplinit până la începerea școlii, iar aruncarea responsabilității pe medicii de familie și părinți însemnă o fugă de responsabilitate a liderilor politici, care nu au rezolvat problema triajului în unitățile de învățământ, scrie G4Media.

Redăm articolul complet al doctorului Călin Pop:

"Este o problema cronică a sistemului românesc de sănătate. Aș putea spune o adevărată obsesie pentru a ne acoperi cu hârtii fără valoare care ne dau un fals sentiment de siguranță. Din păcate, nici nu ar fi așa o mare problema dacă această obsesie nu s-ar concretiza în norme și reglementări care practic obligă personalul medical să redirecționeze o mare parte din timpul alocat îngrijirii bolnavilor spre birocrație și hârțogărie.

Dă foarte bine să ieși la televizor să spui că este important să reevaluăm periodic copiii noștri și că acesta este motivul și sensul acestor avize. În realitate însă, avem de a face cu o formă fără fond.

Ca să nu vorbesc despre alții, am să va dau exemplul cabinetului meu, cabinet în care sunt înscriși 1.000 de copii sub 18 ani. Cel puțin 700 dintre aceștia sunt la vârstă școlară sau la grădiniță. Evaluările lor se fac, așa cum este normal, de-a lungul întregului an la perioadele stabilite prin norme. Vă dați seama ce înseamnă să le soliciți tuturor acestor copii să aducă un aviz sau o adeverință pentru a putea să înceapă anul școlar, care să aibă o vechime de 24, 48 sau 72 de ore, după caz. Chiar dacă aceste avize ar fi valabile o săptămâna și tot ar fi imposibil de realizat acest lucru.

O asemenea evaluare este imposibil de făcut în practică, iar dacă nu este făcută vorbim doar de hârtii pentru ca liderii noștri mult iubiți să aibă momentul lor de glorie la televizor și să nu își asume responsabilitatea pentru ceea ar trebui să facă cu adevărat, adică să se asigure că fiecare unitate de învățământ are angajat personal medical care să facă un triaj eficient.

Dincolo de aceste considerente, gândiți-va că activitatea unui cabinet nu se rezumă doar la cele spuse mai sus. Practic, în fiecare zi sunt – în funcție de dimensiunea cabinetului – 20 sau 24 sau 28 de persoane programate cu mult timp înainte pentru diverse probleme de sănătate. Nu poți pur și simplu să oprești această activitate fiindcă unui ministru complet rupt de realitate i-a venit o nouă idee. Dar să nu fim așa de răi cu dansul. De mulți ani de zile reglementările care apar reduc tot mai mult timpul alocat pentru medicină și solicită noi și noi acte fără valoare. Exemplul adeverintelor e doar vârful icebergului, așa că poate cei de azi sunt cei mai puțin vinovați de ceea ce trăim zilnic.

Aș scrie mai multe, dar trebuie să mă întorc la adeverinte și avize."

loading...