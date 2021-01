Mihai Chirica nu renunţă la şefia filialei municipale a PNL Iaşi. Ce spune despre candidatura la o altă funcție

Mihai Chirica a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu va demisiona de la şefia filialei municipale a PNL Iaşi, dar că nu va mai candida la vreo funcţie de conducere în organizaţie la alegerile interne programate în acest an.

”Nu voi face nici un pas lateral, nici un pas în spate şi nici piruete politice nu voi face. Dar cât timp în instanţele din România va fi un dosar în care eu am calitatea de inculpat, chiar dacă pledez nevinovat, eu nu voi candida pentru nici o funcţie politică. Dacă mâine vor fi alegeri în PNL Iaşi eu nu îmi voi depune candidatura pentru nici o funcţie politică. Este imoral să trag după mine un partid în condiţiile în care eu nu pot să fiu fără pată. Îmi voi duce crucea până în momentul în care îmi voi rezolva problema, dar nu voi candida pentru nici o funcţie politică. Este moral să nu candidezi pentru funcţii politice atâta timp cât eu nu mă simt confortabil”, a afirmat primarul Mihai Chirica.

El a mai spus că a fost numit temporar anul trecut la şefia organizaţiei municipale PNL Iaşi şi că este la îndemâna colegilor săi să decidă dacă mai rămâne sau nu preşedinte la filiala municipală PNL Iaşi.

Cât priveşte postul de primar al Iaşiului, Chirica a spus că nu va renunţa la această funcţie.

”Din punct de vedere administrativ nu este vorba de un act de corupţie. Nu am furat de la Primăria Iaşi, nu am luat pentru mine nimic. Mi-am câştigat mandatul cinstit. Mă consider nevinovat, dar instanţa va decide care va fi drumul meu ulterior”, a mai afirmat edilul ieşean.

Primarul Mihai Chirica a fost trimis miercuri în judecată, alături de alte cinci persoane, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, fiind acuzat de abuz în serviciu.

Procurorii ieşeni arată că, în anul 2013, când era viceprimar al municipiului Iaşi, Mihai Chirica ar fi întocmit caietul de sarcini pentru achiziţionarea a patru autoturisme Skoda, astfel încât doar maşinile acestei mărci să poată fi în final cumpărate.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată fostul primar al Iaşiului Gheorghe Nichita, dar şi alţi trei funcţionari ai primăriei, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 500.000 de lei.

Primarul Iaşiului Mihai Chirica susţine că este surprins că a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat de abuz de serviciu, adăugând că vrea ca procesul să să fie cât mai scurt, iar instanţa să judece cu înţelepciune şi celeritate.