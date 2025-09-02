Homepage » Actual

Mihai Fifor: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment

| 10 sep, 22:33

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a declarat miercuri că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de țară, pentru că, în lipsa acestuia, România 'se conduce prin improvizații și decizii de moment', prin reforme brutale, fără direcție și fără coerență.

 

'Mărturisesc că astăzi am crezut că nu aud bine, că poate nu am fost eu atent. Dar, nu, am auzit bine. Președintele Nicușor Dan ne spune, senin, că România nu are un proiect de țară. Poftim?! În timp ce românii sunt bulversați de 'reformele' cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO și UE tot mai mult în fiecare zi, președintele recunoaște cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcție, fără viziune. Întrebarea e simplă: când a candidat, nu a avut un proiect de țară? Ce le-a spus atunci românilor - că vom merge din inerție, la voia întâmplării? Un proiect de țară nu e un moft și nici un slogan electoral. Este fundamentul care dă coerență politicii externe și de apărare, care fixează prioritățile economice și sociale, care inspiră încredere investitorilor și oferă predictibilitate cetățenilor', a scris Fifor pe Facebook.
El a adăugat că un proiect de țară este acel angajament național care arată 'cum sprijinim natalitatea, educația și sănătatea, cum modernizăm infrastructura și cum protejăm generațiile viitoare'.
'Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații și decizii de moment, prin 'reforme' brutale, fără direcție și fără coerență. Exact ca o corabie prinsă în furtună, dar fără hartă și fără busolă. Președintele ar fi trebuit să fie primul care să definească și să apere un asemenea proiect. În schimb, transmite senin că nu există. Un semnal extrem de periculos - pentru aliați, pentru investitori și, mai ales, pentru români. România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de țară. Pentru că o națiune fără viziune riscă să rătăcească drumul exact atunci când are nevoie să fie mai lucidă și mai puternică ca oricând', a conchis Fifor.

 

