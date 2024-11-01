Homepage » Actual

Ministrul Mediului explică de ce există riscul ca situaţia privind criza apei din judeţul Prahova să se repete

| 02 dec, 18:42

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat, marţi, de ce există riscul ca, în timp, situaţia privind criza apei care afectează peste 107.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa să se repete.

 

Ea spune că lucrările de care este nevoie pentru decolmatarea unei conducte a barajului Paltinu nici nu au început, pentru că e nevoie de luni de zile în care să scadă apa din lacul de acumulare pentru ca acestea să demareze. Buzoianu afirmă că autorităţile locale trebuie să se implice, să ceară sprijin la nivel central, nu să „întindă câte două hârtii între ele”.
Diana Buzoianu a explicat, marţi după-amiază, că lucrările la barajul Paltinu, din cauza cărora s-a ajuns la criza apei potabile în localităţi din judeţul Prahova şi în oraşul Moreni din Dâmboviţa, nici nu au demarat, întrucât apa din lacul de acumulare trebuie să scadă până la un anumit nivel.
„Ăsta este motivul pentru care, din luna iunie până în luna octombrie, a tot scăzut nivelul apei şi încă nu s-a ajuns la nivelul la care trebuia intervenţia făcută. Scafandrii nu pot interveni dacă este un nivel mai mare de 603-604 şi nu există astăzi echipamente care să facă intervenţia dacă nu avem acest nivel coborât. (...) Există un bazin de apă curată care putea să fie folosit, într-adevăr, nu complet, pentru că are nevoie de lucrări de ani de zile, care nu au fost realizate, dar putea să fie folosit parţial. Acest bazin nu a fost folosit nici măcar parţial”, a declarat Buzoianu.
Întrebată dacă mai există riscul de a se ajunge în aceeaşi situaţie din prezent. Buzoianu a răspuns: „Din punctul meu de vedere, dacă nu vor fi luate măsurile de găsire a alternativelor de surse de apă şi dacă nu există rezerve făcute de către autorităţile din local (...) vom fi aceeaşi situaţie. Dar asta este, de fapt, responsabilitatea autorităţilor de acolo, să găsească soluţii, să vină cu aceste soluţii. În momentul în care ele doar îşi întind câte două hârtii între ele şi nu reuşesc să facă nici lucrările, nu reuşesc să zică nici autorităţilor că au nevoie de sprijin, în mod evident ajungem la situaţii precum cea din ziua de astăzi”.
Ministrul a explicat că Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău Ialomiţa „corect” a anunţat că este nevoie de lucrări la barajul Paltinu, Buzoianu adăugând că „apoi implementarea a fost dezastruoasă”.
Ea afirmă că pe fundul lacului sunt sedimente, după cum au comunicat scafandrii care au intrat acolo.
Diana Buzoianu spune că înţelege furia şi revolta oamenilor, arătând că şi ea este „furioasă”.
Ministrul a afirmat că, aşa cum au anunţat şi autorităţile locale, „calendarul estimativ” arată că luni apa potabilă va ajunge la cei peste 107.000 de oameni afectaţi de lipsa acestei utilităţi. Ministrul dă asigurări că de la Guvern vor fi alocate noi cantităţi de apă în zonele afectate în baza necesarului pe care primarii îl vor transmite.

 

