Ministrul Moșteanu: Strategia de apărare la nivel NATO se adaptează în mod continuu în funcție de noile realități

| 30 oct, 16:04

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, într-o conferință de presă la Sibiu, că 'strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcție de noile realități', iar după anunțul retragerii parțiale a trupelor americane din țara noastră, Guvernul român se află 'în continuă discuție cu toți aliații și americani și europeni', existând o cooperare foarte bună atât cu Statele Unite, cât și cu Franța'.

 

El a fost întrebat dacă discută venirea unor forțe militare din țări europene pentru a fi înlocuiți militarii americani care vor părăsi România.
'Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcție de noile realități. Aceste trupe rotaționale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani și jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înțeles că trebuie să investească în armata fiecărei țări europene, în dotarea fiecărei țări europene și că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură. (...) Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a așezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuție cu toți aliații, și americani și europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât și cu Franța, care, așa cum spunea și doamna ministru, este națiune cadru și iată, are în permanență peste 1.300 de soldați în România și acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldați francezi', a răspuns ministrul Moșteanu.
Totodată, el a fost întrebat când a aflat despre decizia retragerii parțiale a trupelor americane din România. 'Decizia, deci dacă urmăriți declarațiile Departamentului de Război American, acum Departamentul de Stat, din primăvară au anunțat că își vor reface, își vor reduce postura în Europa în nenumărate apariții publice, din nou, ținând cont de noile provocări pe care America le are în vedere și toată lumea aștepta definirea posturii americane pentru următoarea perioadă, un document care urma să vină în septembrie, octombrie. Era cumva un lucru la care toți aliații ne așteptam, însă decizia formală a fost luată de dânșii în weekend. Și de luni am fost informați în diverși pași, cum se face, minister, ambasadorul României la NATO, ambasadorul României în Statele Unite, Ministerul de Externe. Am avut o colaborare, o cooperare foarte strânsă cu dânșii și în privința anunțului, care ar fi trebuit să fie mai bine sincronizat, ca să fim sincronizați într-un mesaj comun ieri, miercuri (...) însă între timp au ajuns în presă și am comunicat eu ieri dimineață aceste informații', a spus Ionuț Moșteanu.
Joi are loc la Sibiu o întrevedere a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin.
Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat, miercuri, ministrul Ionuț Moșteanu.
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ