Ministrul Pîslaru: România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit

'În cursul zilei de mâine, planul este ca România să transmită și oficial, de altfel, ceea ce se numește informarea din articolul 21 legată de PNRR și, cumva, pe baza preacordului pe care l-am avut, memorandumul pe care l-am adoptat în Guvern, și ultimelor discuții pe care le-am avut acum pentru partea formală și de procedură, mâine o să trimitem oficial, încărcăm în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca să avem mai întâi aprobarea Comisiei și apoi în Consiliu', a anunțat Dragoș Pîslaru, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

În context, ministrul a fost întrebat despre declarația președintelui Nicușor Dan, care a menționat PNRR ca pe 'un insucces parțial'.

'Am văzut declarația, declarația domniei sale cred că a scos în evidență un aspect absolut pozitiv, și anume că pe partea de fonduri nerambursabile, prin revizuire și prin toate măsurile pe care le-am luat, nu cred că vom pierde bani. Este, să spunem, aș pune invers, știți cum e, când ai paharul jumătate plin, jumătate gol, poți să te uiți la partea plină sau la partea goală. Partea plină este că avem un plan, vom ști ce proiecte avem și ne concentrăm pe ele, și avem bani să le implementăm. Ca să înțelegem, în spațiul public până acum s-a discutat de câteva autostrăzi, de câteva spitale. Discutăm de undeva la 17.000 de proiecte care sunt împrăștiate în toată țara aceasta, o parte dintre ele deja finalizate, și care practic transformă PNRR în următorul an de zile drept un exercițiu major al comunității, al societății noastre', a explicat Pîslaru.

El și-a exprimat speranța că acest exercițiu va coaliza întreaga societate.

'Este un exercițiu care, în speranța mea și a Guvernului, va coaliza întreaga societate ca să arătăm nu doar ce nu se face, ci mai ales ce se face atunci când o societate este mobilizată și un Guvern responsabil vine și gestionează această situație. Ceea ce vă pot spune, în același timp, este că jumătatea goală a paharului se referă la faptul că aceste lucruri, transparență, predictibilitate, alocarea de sume, începerea de lucrări efective, trebuia să se întâmple de acum cinci ani de zile. Și cred că domnul președinte a făcut o referire foarte clară la faptul că, dacă am fi început mai din timp aceste lucruri, am fi fost acum într-o situație în care să nu trebuiască (...) să zorim pe final. Va fi un an extrem de intens. Vom trebui să fim inventivi și să putem să alocăm resurse de două, trei ori mai multe ca să putem să implementăm aceste proiecte. Dar, odată ce știm proiect cu proiect despre ce discutăm, și, mai ales, știți dumneavoastră, și știu toți românii despre ce proiecte discutăm, așteptarea mea este să există o presiune colectivă și o mobilizare colectivă la nivel național pentru ca aceste lucruri care modernizează România să se întâmple', a mai declarat Pîslaru.