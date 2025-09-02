Homepage » Actual

Ministrul Transporturilor: Executivul a aprobat sumele necesare continuării unor proiecte cheie pentru infrastructură

| 02 oct, 18:01

Economie, investiții și eficiență reprezintă elementele cheie de construcție a bugetelor aprobate pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Aeroportul Timișoara, care conțin și reducerea indemnizațiilor pentru consiliile de administrație, anunță ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban.

 

'Executivul a aprobat sumele necesare continuării unor proiecte cheie pentru infrastructură. Economie, investiții și eficiență sunt elementele cheie de construcție a bugetelor aprobate pentru CNAIR și Aeroportul Timișoara, care conțin și reducerea indemnizațiilor pentru consiliile de administrație. Astăzi (joi, n.r.), Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, mai multe proiecte importante care pun România în mișcare', a scris Ciprian Șerban, pe pagina sa de Facebook.
Printre proiectele menționate se numără despăgubirile suplimentare pentru lucrările la Autostrada de Centură București - Sector Sud, esențială pentru fluidizarea traficului din zona Capitalei și exproprieri pentru reabilitarea podurilor și tunelurilor feroviare din zona Galați, investiție care aduce mai multă siguranță pe calea ferată.
Totodată, ministrul Transporturilor a făcut referire la suplimentarea fondurilor pentru proiectul feroviar Frontieră - Curtici - Simeria, parte a Coridorului IV Pan-European, unde trenurile vor putea circula cu până la 160 km/h, dar și la acordul România-Ungaria pentru conexiunea prin drumul expres Salonta - Bekescsaba, ce va facilita transportul de mărfuri și mobilitatea transfrontalieră.
Printre altele, Ciprian Șerban a menționat și aprobarea bugetelor pe 2025 pentru CNAIR și Aeroportul Internațional Timișoara, care includ investiții majore din fonduri europene și naționale.
'Toate aceste decizii înseamnă drumuri mai bune, căi ferate moderne și aeroporturi mai bine pregătite pentru viitor. În final, vorbim despre o Românie mai conectată, o economie mai puternică și oportunități reale de dezvoltare pentru fiecare regiune a țării.', a adăugat ministrul Transporturilor.

 

